Marco Marschall

Spechthausen (MOZ) Zwei Personen sind bei einem Unfall bei Spechthausen verletzt worden. Die L200 nach Melchow musste gesperrt werden.

Ein Unfall mit zwei Autos hat sich am Mittwochvormittag am Ortsausgang des Eberswalder Ortsteils Spechthausen Richtung Melchow ereignet.

Wie die Polizei am Unfallort mitteilte, sind die beiden beteiligten Fahrzeuge, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Zwei der drei Personen in den Fahrzeugen seien dabei leicht verletzt worden. Zum genauen Hergang wird noch ermittelt. Die L 200 musste an der Unfallstelle gesperrt werden.