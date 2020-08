Thorsten Pifan

Schwedt In der Uckermark gibt es einen neuen Fall mit der Krankheit Covid-19. Der Nachweis erfolgte durch einen Labor-Test und ist dem Landkreis bereits seit Dienstag bekannt, wie die Sprecherin Ramona Fischer am Mittwoch mitteilte. Bei der Patientin handelt es sich um eine 64-Jährige aus der nördlichen Uckermark.

Nach 41 Tagen endet damit die Phase einer coronafreien Region. Zuletzt wurde das Gesundheitsamt am 24. Juni über die Erkrankung einer Frau mit dem gefährlichen Virus informiert, die sich dauerhaft außerhalb der Uckermark aufhält, aber hier ihren Hauptwohnsitz hat. Auch die Patientin, die jetzt erkrankt ist, hält sich nicht im Landkreis auf. Sie wird wegen einer anderen Erkrankung außerhalb der Uckermark stationär behandelt. Das Virus ist bei einer standardmäßigen Untersuchung entdeckt worden.

"Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ermitteln gegenwärtig alle Kontaktpersonen", sagte Fischer. Die Gesamtzahl aller bestätigten Fälle im Landkreis Uckermark seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 46.

In diesem Zusammenhang appelliert das Gesundheitsamt an alle Bürger, sich unbedingt an die geforderten Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Reiserückkehrer aus Risikogebieten haben sich unverzüglich beim Gesundheitsamt zu melden.

Das Bürgertelefon Corona ist weiter montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter 03984-702222 geschaltet.