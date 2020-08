MOZ

Strausberg (MOZ) Zwei junge Männer haben am Dienstagnachmittag in Strausberg eine Musikanlage und einen Fahrzeugschlüssel gestohlen. Ein Kind hatte sie beobachtet und trug dazu bei, dass die Polizei sie fassen konnte.

Bei Gartenarbeiten in einem Gemeinschaftsgarten in der Bruno-Bürgel-Straße blieben die Haustür, eine Wohnungstür und der Keller unverschlossen. Das nutzten am Dienstagnachmittag Diebe aus und stahlen aus der Wohnung einen Fahrzeugschlüssel und aus dem Keller eine Musikbox.

Durch die Beobachtung eines Kindes konnte die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren ermitteln. Der 19-Jährige wurde noch am Tatort festgehalten und den 18-Jährigen suchte die Polizei zuhause auf. Dort traf sie die Mutter des Jungen Mannes an, welche die Polizisten in das Zimmer des vermeintlichen Diebes schauen ließ. Dort konnte bereits die gestohlene Musikanlage sichergestellt werden. Da ihr Sohn nicht zuhause war, wurde er telefonisch aufgefordert, den Fahrzeugschlüssel bei der Polizei abzugeben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind noch nicht abgeschlossen.