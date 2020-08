MOZ

Beeskow (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Beeskow in ein Haus eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zum Dienstag drangen noch Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Luchstraße ein. Im Erdgeschoss wurden dann sämtliche Schränke durchsucht. Mit etwas vorgefundenem Bargeld verließen die Eindringlinge das Haus wieder.

Kriminaltechniker konnten mutmaßliche Täterspuren sichern, die nun ausgewertet werden.