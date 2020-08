Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter einen Postbriefkasten in der Falkenhagener Straße in Falkeensee gesprengt.

Der Kasten war so beschädigt, dass mehrere Briefe auf dem Boden gefunden wurden. Vermutlich wurde der Postkasten, auf bisher noch unbekannte Weise aufgesprengt. Ein Zeuge vernahm gegen 2 Uhr einen Knall. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zu den Tätern liegen der Polizei bislang keine Erkenntnisse vor.