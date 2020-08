Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) besuchte am Dienstag unter anderem die IJN in Neuruppin, die Träger des Rheinsberger Eltern-Kind-Spielkreises ist. Dieser verschafft vor allem Mädchen und jungen Frauen Zugang zu Bildungsangeboten. © Foto: Siegmar Trenkler

Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Normalerweise nutzen Politiker ihre parlamentarischen Sommerpausen für Besuche, bei denen sie sich gut gelaunt dabei fotografieren lassen, wie sie zuversichtliche Botschaften verbreiten. Doch für die Gesundheits- und Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) scheint das nicht recht klappen zu wollen.

Beim Start ihrer "Frauenpolitischen Sommertour" ließ sie am Dienstag in der Fontanestadt durchblicken, dass dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin wegen der corona-bedingt schwierigen Haushaltssituation möglicherweise im kommenden Jahr fast eine Viertelmillion Euro an Integrationsmitteln fehlen könnten. Erst eine Woche zuvor hatte Nonnemacher an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin verkünden müssen, dass sie keine Zusage für einen Rettungshubschrauber machen kann und zudem der Schwerpunkt der Medizinerausbildung künftig in der Lausitz liegen wird (wir berichteten).

Das Geld, das der Landkreis vom Land Brandenburg für die Integration erhält, sei kein Selbstläufer, betonte Nonnemacher bei ihrem Besuch am Dienstag. "Bisher gibt es dafür noch keine feste Finanzierungszusage." Sie erklärte aber auch, dass die Mittel wichtig seien und gerade die Corona-Zeit gezeigt habe, dass die Stellen wichtig seien. Konkret geht es um rund 240 000 Euro, wie der Kreis-Jugendamtsleiter Andreas Liedtke berichtet. Die Hälfte davon wird an die Kommunen weitergereicht, die darüber sehr frei verfügen können. Das sei gerade deshalb wichtig, weil Integration in den Kommunen passiere, so Liedtke. Brechen solche Finanzierungsstrukturen von Landesseite weg, wäre das höchst bedauerlich, schätzt auch Landrat Ralf Reinhardt (SPD) ein.

Weitreichende Folgen

Das Geld kann vielfältig eingesetzt werden, unter anderem für Dolmetscher, aber auch für Projekte in der Interkulturellen Woche. Laut Nonnemacher ist es daher wichtig, dass sich gerade auf der kommunalen Ebene für den Fortbestand der Förderung stark gemacht werde. Dort könnte das Wegfallen der Mittel sogar bereits erzielte Erfolge in der Integration zunichte machen, gab Jugendamtsleiter Liedtke zu bedenken. Zu diesen zählt er die Ergebnisse des Projekts, das sich Nonnemacher am Dienstag bei der Initiative Jugendarbeit Neuruppin (IJN) vorstellen ließ: der Rheinsberger Mutter-Kind-Spielkreis.

Einfluss aufs Umfeld

In diesem wurde seit dem Projektbeginn 2016 mehr als 50 tschetschenischen, russischen, afghanischen, syrischen, irakischen, iranischen, aber auch deutschen Familien geholfen. Dabei wird die Entwicklung der Kinder gefördert und sowohl ihnen als auch ihren Eltern der Erwerb der deutschen Sprache spielerisch vermittelt, um die Selbsthilfekompetenzen zu stärken. Vor allem Mädchen und junge Mütter würden so erreicht, berichtete IJN-Bereichsleiterin Martina Utpott. Die Teilnehmer sollen andere Lebensentwürfe kennenlernen als die, mit denen sie zu Hause in Kontakt kommen würden. Auf diesem Wege würden auch die Familienmitglieder beeinflusst, zu denen sich sonst nur schwer Kontakt aufbauen ließe. So habe sie es schon erlebt, dass Jungs, die als Sechsjährige anfangs Hausarbeit strikt abgelehnt hätten, nach einer Weile ohne Probleme abwaschen würden. Perspektivisch würden die Teilnehmer des Projekts so später in ihrer Community eine andere Rolle spielen, ist sie überzeugt. Ohne den Spielkreis hätte man diese aber nicht erreichen können.