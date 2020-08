Martin Terstegge\BRAWO

Rathenow Die Fußballer des BSC Süd 05 scheinen für die kommenden Aufgaben in der Oberligasaison 2020/21 gut gewappnet. Am Dienstagabend beendeten sie im Testspiel beim Regionalligisten FSV Optik Rathenow gleich zwei Serien des Gastgebers in seiner Vorbereitungszeit. Zum ersten Mal, nach sieben Siegen in Serie, gingen die Optik-Kicker nicht als Gewinner vom Platz und mussten zudem ihre ersten Gegentore hinnehmen.

Und dieser Erfolg kam nicht glücklich zustande. Dank der starken Defensive mit den Innenverteidigern Max Grundmann und Nico Gereke und Saheed Mustapha als erstem "Abräumer" vor der Abwehr, erspielten sich die Platzherren vor der Pause keine nennenswerte Möglichkeiten. Zumindest nicht aus dem Spiel heraus, höchstens ein paar Freistöße sorgten für ein Hauch von Gefahr, die aber Torhüter Daniel Wessel vor keinerlei Probleme stellten.

Die Brandenburger brannten nun auch kein Offensivfeuerwerk ab, versuchten aber, wenn sich die Chance ergab, mit schnellem Gegenstößen vor den Optik-Sechzehner zu kommen. In der 13. Minute gelang dies perfekt, Nils Müller sorgte für die überraschende Führung. Die hätte Grundmann in der 21. Minute ausbauen können, doch sein Versuch ging vorbei. Mehr Gelegenheiten besaßen die Gäste nicht, dennoch ging der 1:0-Vorsprung zur Pause in Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel häuften sich die Wechsel auf beiden Seiten. Für Optik erwies sich die Hereinnahme von Lucas Will als Glücksgriff, der viel Zugkraft in Richtung BSC-Tor entwickelte, das nun

Nash-Daniel Amankona hütete. Der verhinderte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff bei einer Doppelchance den möglichen Ausgleich. In der Anschlussszene ging es mal wieder ganz schnell bei den Gästen.Diego Lima de Mello wurde in die Spitze geschickt, wo er überlegt zum 2:0 (50.) abschloss.

Die Rathenower antworteten nun mit wütenden Angriffen, doch bis zur. 70 Minuten verhinderten enormer Einsatzwille aller Süd-Spieler und auch ein wenig Glück, den Anschlusstreffer. Dann war es aber der besagte Will, der nach Vorarbeit Emre Turans zum 1:2 traf. In der Schlussphase hatte Nils Mema noch eine Schusschance, die der Optik-Torhüter aber souverän bewältigte. Ein Fehler beim eigenen Angriff in der Schlussminute leitete den Ausgleich ein. Nutznießer war erneut der "Joker" Will, der aus 12 Metern traf.

Von Rathenower Seite gab es viel Lob für die Mannschaft von Trainer Mario Block. Sie war in der achten Vorbereitungspartie die schwerste Aufgabe für die Optik-Elf. Die Kahlisch-Truppe hat am Sonnabend (8. August) um 14 Uhr den TuS Makkabi Berlin zu Gast, der BSC Süd erwartet einen Tag später, um 13 Uhr Türkiyemsporaus Berlin.