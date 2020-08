Alarm in Eberswalde: Wie hier bei der Treibjagd kooperieren Studenten der Hochschule Eberswalde mit Jägern, dem Landeskompetenzzentrum Forst und weiteren Institutionen. Doch am Waldcampus wird es eng. © Foto: Wolfgang Rakitin

Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die Landesforstbehörde soll 2022 in die Räume im Behördenzentrum, Haus 14, an der Tramper Chaussee in Eberswalde umziehen. Die Polizei braucht das Forst-Objekt in Potsdam. Eberswalde ist gebongt, wie auch der Grüne Umweltminister AxelVogel zuletzt auf Stippvisite im Barnim bestätigt hat. In der Landesforst arbeiten laut Plan 512 Beamte, 1113 Tarifbeschäftigte und 90 Azubis.

Doch nicht dieser Umzug allein sorgt aktuell für Unruhe am Waldcampus Eberswalde. "Der Hintergrund der Überlegungen in Eberswalde besteht in einem deutlich höheren Flächen- bzw. Raumbedarf der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) auf dem so genannten Waldcampus. Dieser zusätzliche Bedarf der HNE für ein Audimax, Labore und Verwaltungsräume ist unabweisbar und unbestritten. Ihm muss daher Rechnung getragen werden. Damit wird es aber auf dem Waldcampus eng", schätzt der Sprecher des Brandenburger Finanzministeriums, Ingo Decker, auf MOZ-Anfrage ein. Das Landeskompetenzzentrum Forst (LFE) ist als Abteilung 4 integriert in den Landesforstbetrieb.

Tatsächlich erhofft sich LFE-Chef Michael Luthardt auch Vorteile, wenn die Forst in Eberswalde als ganze Verwaltungseinheit arbeitet. Dennoch sei das denkmalgeschützte Gebäude auf dem Waldcampus extra für das LFE umgebaut worden, die Zusammenarbeit mit der Hochschule sei eng. "Dass die Hochschule unsere Räume nutzt, halte ich für unzweckmäßig", so Luthardt. Er setzt nach: "Wenn wir wegziehen müssen, verlieren wir am Standort alle." Die Vernetzung sei groß. Studenten und Professoren arbeiteten übergreifend. Im Labor am Campus würden Bodenproben des LFE analysiert. "Die kurzen Wege sind unser Vorteil." Er favorisiert die Variante, die Garage am Waldcampus mit mehreren Etagen zu überbauen und dort geeignete Labore und Seminarräume für die Hochschule zu schaffen.

Ministeriumssprecher Decker stellt klar: "Die Umsetzung dieser Vorhaben ist derzeit Gegenstand einer Machbarkeitsstudie, die der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) in Auftrag gegeben hat, und deren Ergebnisse noch im August erwartet werden. Dabei werden unterschiedliche Varianten gründlich untersucht und keineswegs nur eine einzige." Die Ergebnisse sollen den Ministerien und Nutzern vorgelegt werden. Davon sei abhängig, "ob das Landeskompetenzzentrum Forst (LFE) seinen jetzigen Standort verlassen muss oder nicht".

Proteste von Professoren

In einem Schreiben hatten sich zwölf Professoren des Fachbereichs für Wald und Umwelt an Potsdam gewandt. Lehre und Forschung seien eng vernetzt, die Tradition der Lehr- und Forschungsanstalten "auf höchst produktive Weise personell und inhaltlich verflochten". Dazu zählen sie das Thünen-Institut, die Fachbereiche Wald und Umwelt sowie Holzingenieurwesen und die Materialprüfanstalt.

Es gebe Umzugsvarianten, aber auch die vom Verbleib am bisherigen Standort, sagt Decker. "Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen und wird vom Ergebnis der Studie und den weiteren Abstimmungen abhängen. Nur eine Gesamtbetrachtung der Liegenschaftserfordernisse am Standort Eberswalde wird diese Frage am Ende entscheiden können, und dazu ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh."

Decker schätzt ein: "In der Tat besteht auf dem Waldcampus ein hervorragendes Wissenschaftscluster aus verschiedenen Einrichtungen, die eng kooperieren." Genaue Zeitpläne könne er nicht angeben, "denn die weiteren Schritte werden entscheidend davon abhängen, für welche der untersuchten Standortoptionen man sich am Ende entscheiden wird". Daraus folgten bauliche Maßnahmen und Zeitpläne sowie Kostenschätzungen. Geprüft werde ausdrücklich auch eine Option, die einen Verbleib des LFE am bisherigen Standort vorsieht. "Sollte ein Umzug des LFE aber im Ergebnis als erforderlich angesehen werden, dann wird sich der neue Standort wiederum in Eberswalde befinden", so Ingo Decker. "Auch dazu werden mehrere Varianten untersucht. Für die Landesregierung hat es eine hohe Priorität, dass die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Forschungseinrichtungen am Standort Eberswalde fortgesetzt werden kann."