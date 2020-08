MOZ

Neuruppin Auf eine kulinarische Weltreise können sich die Ruppiner vom 14. bis zum 16. August begeben: Das Streetfood-Festival macht Station auf dem Schulplatz. Das Angebot wird nach der Premiere 2019 wieder vielfältig sein. Gerichte aus den Nachbarländern Deutschlands werden ebenso verkauft wie Spezialitäten aus fernöstlichen Garküchen, orientalische Speisen und Traditionelles aus Afrika. Eine Vielzahl an Fleischspezialitäten kann gekostet werden. Die Veranstalter kündigen auch eine "exklusive Auswahl" an Craft-Beer-Sorten an.

Für Kinder wird es ein Programm mit Wasserbällen, Bungee-Trampolin und Kinderschminken geben. Neu ist eine Zaubershow. Für den musikalischen Rahmen gibt es irische Livemusik. Als weiteres Highlight sind die "Flugträumer" angekündigt. Sie präsentieren Jonglage, Akrobatik – und das mit Humor.

Auf dem Gelände müssen keine Masken getragen werden. Der Mindestabstand von 1,50 Metern soll an allen Ständen, im Bühnenbereich und bei den Sitzmöglichkeiten eingehalten werden. Jeder Gast kann sich am Eingang digital registrieren lassen.

Das Streetfood-Festival ist am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.