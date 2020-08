Simone Weber

Rathenow Für diesen Sommer geplante Großveranstaltungen im Rathenower Optikpark wurden wegen Corona ins nächste Jahr verschoben. Deswegen ist das Festival "Mit DisTanz um den Teich" wohl das Glanzlicht der Saison 2020. Es wurde relativ kurzfristig erst in den vergangenen Wochen organisiert. Auf die Idee sei man eher zufällig bei einer Begehung des Parks mit der Agentur Bullette aus Berlin und der Soundspower Event GmbH aus Rathenow gekommen, so Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich.

Am 14. und 15. August wird der Karpfenteich des Optikparks bespielt, auf einer Art "180°-Bühne" in der Mitte der Steganlage. Das Publikum verteilt sich auf das rund 280 Meter lange Uferareal, das insgesamt etwa 10.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche bietet. Das Tragen von Mund-Nase-Masken in Bereichen mit größerem Andrang (Toiletten, Gastronomie) ist Pflicht. Die Besucherzahl ist auf jeweils 900 pro Abend begrenzt.

Der Einlass ist bereits ab Parköffnung um 9.00 Uhr möglich, da der Erwerb einer Eintrittskarte bereits den gesamten Tag zum Eintritt in den Park berechtigt. Dies sei ausdrücklich gewollt, so Fredrich, denn auf diese Weise könne der Einlass entzerrt werden, was durch die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln erforderlich ist.

Der Freitag startet um 19.00 Uhr mit House- und Electromusik. Mit dabei unter anderem das Rathenower DJ-Team Doppelhousehälfte und der aus dem Berliner Matrix bekannte DJ krs.age, alias Christian Hübner. Am Konzert-Samstag ab 18.00 Uhr gibt es live gespielten Electropop und Deutschrock. Auftreten werden etwa das Potsdamer Duo "John Apart", die Berliner Band "Vor Rotterdam" und das sächsische Duo "Anstandslos & Durchgeknallt", das 2017 mit Hits wie "Ohne Dich" und "Liebf*cken" bekannt wurde.

Karten gibt es online über www.eventbrite.de, bei der Soundspower Event GmbH und an der Optikpark-Kasse.