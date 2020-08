Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Kurz nach Mitternacht riefen mehrere Zeugen in Falkensee die Polizei und meldeten einen lautstarken Streit in einem Hinterhof in der Seegefelder Straße.

Beim Eintreffen der Beamten war die Auseinandersetzung noch voll im Gang und fünf Personen klagten über Beschwerden nach dem Einsatz eines sogenannten "Pfeffersprays". Eine 31-jährige Frau und ein Kind wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen wurden ambulant von Rettungskräften behandelt.

Ersten Ermittlungen zufolge waren in der Nacht ein 35-Jähriger und ein 40-Jähriger in einen zunächst verbalen Streit geraten. Schließlich soll der 35-Jährige nach eigener Aussage von dem 40-Jährigen mit einem Gegenstand angegriffen und leicht verletzt worden sein. Er wurde ambulant behandelt. Wer das Pfefferspray eingesetzt hat, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat. Auslöser der Auseinandersetzung soll ein beschädigter Briefkasten eines Beteiligten gewesen sein. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.