Thorsten Pifan

Schwedt Dass es im kommenden Jahr erneut eine großzügige Finanzspritze aus Potsdam für das Frauenzentrum Schwedt gibt, da hat sich Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) bei ihrem Ortstermin skeptisch gezeigt. Die Corona-Krise habe tiefe Löcher in die Landeskasse gerissen, die anstehenden Verhandlungen über den Haushalt dürften aus ihrer Sicht ungleich schwieriger werden als in den Vorjahren.

Mit der Gleichstellungsbeauftragten Manuela Dörnenburg war Nonnemacher während ihrer Sommertour auch zu Gast in Schwedt und besuchte das Frauenzentrum an der Lindenallee. Annette Lang vom Vorstand begrüßte die Politikerin mit dem umfangreichen Ressort, das nicht nur Frauenpolitik, sondern auch Gesundheitsangelegenheiten, Verbraucherschutz oder Strahlenschutz abdeckt. "Wir sind ein bunter Laden", kommentierte die Politikerin flapsig und bürgernah während des Rundgangs durchs Haus.

Chancen als Familienzentrum

Annette Lang stellte die vielen Angebote vor, die weit mehr nur frauenspezifische Themen beinhalten. "Wir verstehen uns auch als Familienzentrum", sagte Lang. Und genau da schlug Dörnenburg in die Kerbe. Denn es gebe auch zahlreiche Fördertöpfe für Familienzentren, die angezapft werden könnten. "Allerdings", mahnte die Gleichstellungsbeauftragte aus der Landeshauptstadt, "darf dabei der ursprüngliche Charakter des Frauenzentrums nicht verloren gehen."

Der SPD-Landtagsabgeordnete Mike Bischoff betonte die Strahlkraft des Schwedter Frauenzentrums, die sich auch in die Region auswirke. Auch die Stadt leiste ihren Beitrag, was Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD) mit einem Nicken bestätigte. Angesichts der Pandemie befürchtet das Team vom Frauenzentrum, dass die Spendengelder, die bisher auch großzügig flossen, zumindest in naher Zukunft nicht mehr so üppig ausfallen. "Die Unternehmen werden sich zurückziehen", brachte es Sabrina Schäfer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schwedt, auf den Punkt.

Beim Rundgang durch das Frauentzentrum zeigte sich die Ministerin angetan von der Immobilie. "Ich habe auch schon abbruchreife Gebäude gesehen, in denen solche Einrichtungen untergebracht waren", sagte sie. Doch die Stadt Schwedt hält ihre Immobilien in Schuss.

Während der Visite schaute Nonnemacher auch beim Aquarell-Malkurs vorbei und wurde von den Frauen dort genauso mit Fragen bombardiert. So erläuterte die Ministerin kurz Inhalte zu ihrem Ressort, aber auch den schwierigen Start, der unmittelbar nach der Einarbeitung schon die volle Aufmerksamkeit auf die Bekämpfung der Pandemie gelenkt hat.

Dabei hat Nonnemacher besondere Erfahrungen gesammelt. Sie berichtete von ihrer Arbeit auf einer Intensiv-Station, wo sie auch Menschen mit Atembeschwerden wie sie als Folge einer Corona-Infektion auftreten können, betreute. Zudem habe sie Einsatz als Besatzungsmitglied eines Rettungswagens erlebt.

Visite im Karthausklub

Einmal in Schwedt ergriffen Nonnemacher und Dörnenburg auch die Gelegenheit, im Karthausklub vorbeizuschauen. Dort leitet Melanie Slowik eine Mädchengruppe, die seit Anfang des Jahres neu gestaltete Räume bezogen hat. Sowohl das Ambiente als auch die Persönlichkeit von Slowik sprach die Besucherinnen an.

Dörnenburg zeigte sich angetan vom methodischen Ansatz, den Slowik bei der Mädchen-Arbeit an den Tag legt und dabei als Grundlage auch die gendergerechten Anleitungen des Landes nutzt, um Mädchen auf den Umgang mit Jungs vorzubereiten. "Da wird vermittelt, dass die Mädchen auch einfach einmal standhaft bleiben sollen", sagte Dörnenburg.

Ihr Fazit nach dem Besuch in Schwedt: Die Stadt ist in Sachen Frauenarbeit gut aufgestellt, was eine gute Basis für weitere Angebote liefert. Gerade im Grenzgebiet, das in Teilen auch schwer zu erreichen ist, sei es wichtig, Frauenthemen nicht zu vernachlässigen.