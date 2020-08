Putziges Trio: Auf dem Bild sind Frieda, Greta und Johanna (von links) drei Monate alt. Zur Welt kamen die drei Mädchen im Frankfurter Klinikum Markendorf per Kaiserschnitt. © Foto: Bettina Winkler

Das erste Jahr ist geschafft: Frieda, Greta und Johanna (von links), die Drillinge von Matthias Deubler (38) und Antje von Mersewsky (31) aus Fürstenwalde feiern am 6. August Geburtstag. © Foto: Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Mit der Geburt von drei Mädchen ist der Alltag von Antje von Mersewski und Matthias Deubler aus Fürstenwalde auf den Kopf gestellt. Darüber berichten sich fortan auch in ihrem Blog.

Die Zeit fliegt – wie schnell, das kann man an Frieda, Greta und Johanna sehen. Am Donnerstag werden die Fürstenwalder Drillinge ein Jahr alt. Für die Eltern Antje von Mersevsky (31) und Matthias Deubler (38) war es kein leichtes Jahr. Windelalarm, schlaflose Nächte und Fläschchen geben bestimmen noch immer den Alltag. "Aber es wird schon leichter", sagt Antje von Mersewsky. Die Zeit mit ihrem Mädchen-Trio bringt auch ungeahnte Freude und strahlend süße Lächeln.

Unterschiedliche Charakter

Johanna ist unter den Dreien die Rebellin. Sie kann ihre Bedürfnisse schon lautstark einfordern, erzählt die Mutter. Während ihre Schwestter Greta schon die ersten Schritte macht, hockt Johanna am liebsten auf dem Boden oder robbt auf allen Vieren. Greta entdeckt gerade die Wohnung, guckt sich begeistert die Waschmaschine an und findet Steckdosen sehr interessant. Schon als siebenwöchiges Baby war Greta die, die immer strampelt. Und Frieda ist immer noch meist entspannt. Sie ist mit einer Minute Abstand die älteste. "Frieda ruft lieber solange, bis einer das Lieblingsspielzeug bringt", erzählt der Vater. Für die Betreuung der Drillinge hat Matthias Deubler kurz vor der Geburt seine Arbeit als Erzieher im Hort der Regine-Hildebrandt-Schule aufgegeben. "Alleine hätte ich es nicht geschafft", sagt Antje von Mersewsky. Zu tun gibt es genug und dabei sind die Drillingseltern ein eingespieltes Team. Sie legen Wert auf einen strukturierten Ablauf, der morgens um 5 Uhr beginnt. Zum Frühstück gibt es Brot mit süßem oder herzhaften Aufstrich. Zweimal am Tag läuft die Waschmaschine. Im Monat verbrauchen die Drillinge knapp 400 Windeln. Mittags wird meist frisch gekocht. Derzeit stehen die Mädchen auf Spargelsuppe, Süßkartoffel, Fisch und Kartoffelbrei mit Spinat.

Der Abendbrei schmeckt allen vorzüglich. Zum Einschlafen gibt es ein Ritual. Zuerst wird ein Bilderbuch angeschaut, dann singt Papa ein Gute-Nacht-Lied. Die drei Bettchen stehen so dicht zusammen, dass sich die Mädchen mit den Händen berühren können. Beim Trinken der geliebten Milchflasche fallen dann schon die Augen zu. Durchschlafen ist aber immer noch die Ausnahme. Das Durchatmen für die Eltern hält nicht lange an. Oft ist das neunjährige Zwillingspärchen, das Matthias Deubler aus einer früheren Beziehung hat, zu Besuch. "Sie fordern dann natürlich auch ihre Rechte ein und wollen den Papa mal für sich", sagt er schmunzelnd. Vor Kurzem war die Patchworkfamilie sogar gemeinsam im Urlaub an der Ostsee. Mitreisende Freunde haben die Eltern unterstützt.

Austausch im Internet-Blog

Um sich mit anderen Mehrlingseltern auszutauschen, hat das Paar einen Blog etabliert. "Dabei geht es nicht nur um unsere Geschichten. Wir wollen den werdenden Mehrlingseltern helfen, verschiedene Dinge im Vorhinein zu klären und die Familienfindung erleichtern. Denn es warten eine Menge Hürden und Fallstricke", so Matthais Deubler.

Die große Geburtstagsfeier mit 30 Gästen soll am Sonnabend im Garten steigen. Auf der Geschenkeliste stehen etliche Artikel für die Kita-Erstaustattung. Ab Montag sind die Drillinge zur Eingewöhnung in der Kita Buratino. Damit bekommen die Eltern ein Stück ihres eigenen Lebens zurück. "Wir vermissen schon soziale Kontatkte und unseren Beruf", sagt die Mutter, die Heilpädagogin ist. Wenn alles klappt, wollen die Eltern ab Oktober wieder beruflich durchstarten.

Internetadresse des Blogs: www.mehrlingswahnsinn.de