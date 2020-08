Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eigentlich könnte Lena zufrieden sein. Die 30-jährige Gynäkologin hat einen guten Job, wird von ihren Patienten verehrt und lebt mit ihrem Mann ein verzichtsfreies Leben. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Denn in Liebesdingen herrscht schon länger Eiszeit. Schlimmer noch: Es scheint, dass Sergei eine Affäre hat. Nicht nur, dass der Gatte und Schauspieler auf der Theater-Bühne einer Kollegin sehr nahe kommt, verdächtige Nachrichten lassen Lena mutmaßen, dass da mehr läuft. Das nagt natürlich am Selbstvertrauen der jungen Frau. Und um dies wieder aufzubauen lässt sie es einfach mal drauf ankommen. Sie geizt Fremden gegenüber nicht mit ihren Reizen, ist gar zeigefreudig und verfehlt die gewünschte Wirkung nicht. Sogar den Ehemann kann sie so wieder zu einem Schäferstündchen verführen. Allerdings bleiben die Affären nicht ganz so wirkungslos, wie Lena das erhofft hat. Und das wiederum bringt ihr eigentlich geordnetes Leben gewaltig durcheinander.

Langes Vorspiel, kurzer Akt. Denn Nigina Sayfullaeva hält sich bei ihrem dritten Langfilm nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Die Tadschikin kommt fix zur Sache und stellt per Bildnachricht jene Weichen, die die Richtung ihrer Hauptperson vorgeben. So sucht Lena nicht etwa das Gespräch mit ihrem Gatten, sondern verfällt danach in Selbstzweifel, die sie nur am Objekt Mann glaubt auszuräumen können. Das gelingt überraschend einfach. Sie zeigt, was sie hat und er schaltet das Gehirn aus. Sicher keine Erkenntnis, die nicht der Wirklichkeit entsprungen ist. So viel Kritik müssen sich die Herren im Publikum gefallen lassen. Allerdings setzt die Regisseurin etwas sehr auf Voyeurismus, was die Frage nach dem Ziel des Streifens aufwirft. So wie Frau hinter und Evgeniya Gromova vor der Kamera agieren, wird ein möglicherweise angedachter Verweis auf die Geschlechterrollen und/oder das Kommunikationsverhalten junger Paare der Erotik geopfert. Wenn diese das Ziel war, gibt’s genau soviel Geschichte drumherum, wie als Mäntelchen notwendig. Denn nach kaum mehr als einer Stunde ist der Quickie schon vorbei.

Genre: Drama/Erotik; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 82 Minuten; Verleih: Capelight; Regie: Nigina Sayfullaeva;Evgeniya Gromova, Aleksandr Pal, Marina Vasileva; Ru 2019