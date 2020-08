Judith Melzer-Voigt, Ulrike Gawande, Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin Nach Monaten im Home-Schooling ist es am Montag so weit: Der Regelunterricht startet. In Schulgebäuden müssen Schüler Mund-Nasen-Bedeckungen tragen, jedoch nicht im Unterricht oder auf dem Schulhof. Die Schulen im Kreis zeigen sich gut aufgestellt für den Beginn des Schuljahres oder sind mit den letzten Abstimmungen beschäftigt. Letzteres gilt etwa für den Rheinsberger Bildungscampus.

Mathias Jäkel, Schulleiter von Neuruppins größter Grundschule, der Karl-Liebknecht-Schule, fühlt sich gut gerüstet. "Wir sind vorbereitet auf fast alle Eventualitäten." In der Liebknecht-Schule steht fast das gesamte Personal zur Verfügung. Zu Beginn gibt es dort eine Methodenwoche, in der die Kinder nur von ihrem Klassenlehrer betreut werden. Lediglich ein einstelliger Prozentsatz der Lehrer gehört dort zur Corona-Risikogruppe. Da würde es aber reichen, den Abstand vom Lehrer- zum ersten Schülertisch von 1,50 Metern einzuhalten. Für die Einschulung haben sich Jäkel und sein Team etwas ausgedacht: An der Feierstunde dürfen nur die Kinder und deren Eltern teilnehmen. Alle anderen Verwandten und Freunde können diesen Tag per Live-Stream im Internet verfolgen.

Auch Christiane Bienek, Leiterin der Bolte-Grundschule in Fehrbellin, fühlt sich nach dem Netzwerktreffen der Schulleiter gut vorbereitet. "Es wurde alles gut durchgesprochen." Für die Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, aber trotzdem arbeiten möchten, wurden Plexiglasscheiben auf dem Lehrertisch montiert. Zudem haben sie einen fest zugeteilten Raum, in den die Kinder zum Unterricht kommen. So soll die Infektionsgefahr so gering wie möglich gehalten werden. Sorgen machen sich lediglich die Eltern, so Bienek, besonders die der 56 Einschüler. Diese und deren Eltern erwartet in diesem Jahr kein Schülerprogramm, da nicht geprobt werden durfte, sondern eine Überraschung der Lehrer. Einzeln werden beide Klassen am Sonnabend feierlich willkommen geheißen.