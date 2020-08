Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Fraktion der SPD im Schwedter Stadtparlament ist auf einen Schlag zwei ihrer Mitglieder und Sitze los. Frank Bornschein (59) und Dave Bogs (20) haben ihren Austritt aus der Fraktion bekanntgegeben. Frank Bornschein trat auch aus der SPD aus. Die SPD verliert damit zwei von zwölf Sitzen. Sie bleibt mit zehn Abgeordneten zwar stärkste Kraft, gefolgt von der sechsköpfigen Fraktion CDU/FDP, hat nun aber erstmals weniger als Zweidrittel der Sitze inne, mit dem Bürgermeister aus ihren Reihen kommt die Fraktion auf elf von 33 Stimmen.

Die beiden abtrünnigen Stadtverordneten haben sich bisher keiner anderen Fraktion angeschlossen und sitzen damit bei der Sondersitzung am Donnerstag als fraktionslose Stadtverordnete im Stadtparlament neben Nino Pawlak, der die AfD-Fraktion verließ. Der Austritt von Frank Bornschein kam nicht überraschend. Der angestellte Unternehmensberater wurde vor drei Jahren aktiv in der Bürgerbewegung "Wir sind Deutschland", die die Schieflage im Land kritisierte und die Regierung von SPD und CDU/CSU dafür verantwortlich machte, was für Irritationen in seiner Partei sorgte.

Ortschef kritisiert seine Partei

Bornschein war zu diesem Zeitpunkt Chef der Schwedter SPD. Zuletzt rief der Sozialdemokrat zu Mahnwachen und Spaziergängen auf, die sich gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie für die Verteidigung von Bürgerrechten und Freiheiten einsetzte. In einer persönlichen Erklärung, die der Redaktion vorliegt, nennt Bornschein die Politik der Bundesregierung als Hauptgrund für seinen Austritt. Konkret kritisiert er Rüstungsexporte in Krisengebiete und die soziale Ungerechtigkeit im Land. Die SPD bezeichnet er als "Steigbügelhalterpartei für das Finanzkapital".

Mit bestimmten Äußerungen von SPD-Spitzenpolitikern zu Gewalt und Kinderpornografie könne er sich in keiner Weise mehr identifizieren, schreibt Bornschein. SPD-Fraktionschef Mirko Schinschke kommentierte den Weggang mit Unverständnis. "Wir machen in Schwedt keine Bundes- oder Weltpolitik, sondern setzen uns für Schwedt und seine Bürger ein. Leider sind die beiden Stadtverordneten auf dem Weg zu einem anderen politischen Weltbild", so Mirko Schinschke. Frank Bornschein war seit 1998 Mitglied der SPD, trat 2003 schon einmal aus Protest aus, 2005 aber wieder ein. Bis Herbst 2019 führte er den Ortsverein, trat zur Neuwahl nicht mehr an und wurde von der Doppelspitze Susan Jahr und Paul-Ivo Drenske abgelöst.

Fraktion gegenüber nicht erklärt

Bornschein hatte seinen früheren Praktikanten Dave Bogs geworben, zur Kommunalwahl für die SPD zu kandidieren. Beide erhielten im Mai 2019 weniger als 200 Stimmen, rutschten aber mit den fast 8000 Stimmen von Spitzenkandidat Mike Bischoff mit ins Stadtparlament. Wenige Tage nach dem Fraktionsrücktritt Bornscheins meldete auch Dave Bogs seinen Austritt. Beide gaben ihrer Fraktion gegenüber keine Erklärung dazu ab.