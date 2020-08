Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Nur noch wenige Tage – dann beginnt das nächste Schuljahr. Vor dem Hintergrund der Pandemie hat die Kommune die Sommerferien genutzt, um zahlreiche Vorhaben in der Drei-Seen-Grundschule zu erledigen. Das bestätigte Stefan Kadatz, Leiter des Bauamtes in der Fürstenberger Stadtverwaltung.

Rund 250 000 Euro sind für die Erneuerung der Medienleitungen, der sogenannten Stränge, in dem mehrere Jahrzehnte alten Gebäude ausgegeben worden: Vergangenes Jahr war das Vorhaben bereits gestartet worden. Sanierungsarbeiten an den Waschtischen, den Steigleitungen und den Schülertoiletten konnten jetzt zu Ende gebracht werden.

Wie der Bauamtsleiter erklärte, erfolgte auch eine "trompetenförmige Aufweitung" der Pflasterung am Hauptzugang zur Schule aus Richtung der Berliner Straße. In den letzten Zügen liegen die Arbeiten am Behinderten-WC und der Rampe, die den Zugang zum Erdgeschoss der Schule mit dem Rollstuhl ermöglicht. Experten untersuchen überdies, welche Variante eines Fahrstuhls in dem Gebäude realisiert werden sollte. Die Investitionssumme für sämtliche Projekte neben der Strangsanierung beträgt rund 65 000 Euro. Sowohl die Fürstenberger als auch die Bredereicher Grundschule rüsten zudem digital auf: In Bredereiche etwa werden neun neue PC angeschafft nebst Lernsoftware und einem Server. Fürstenberg erhält zwei Whiteboards.