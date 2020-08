Thomas Pilz

Altlüdersdorf (MOZ) Eins ist Fakt für Fritz Müller: Den Kopf in den Sand oder besser in die Späne stecken – das kommt nicht in Frage. Trotz eines großen Fachkräftemangels muss sich sein Betrieb, das renommierte Unternehmen "Treppen-Müller", kontinuierlich weiterentwickeln. Die Maxime seines Berufslebens lautet nicht umsonst: "Etwas unternehmen und mit Augenmaß die Initiative ergreifen".

Seinen Treppenbau-Betrieb in Altlüdersdorf hat der Firmenchef vor allem nach der Wende solide aufgebaut. Genauso zielstrebig soll es nun weitergehen. Wenn da nicht der Fachkräftemangel wäre. Seit Jahren wird dieser Mangel an Nachwuchs auch in der Baubranche beklagt. Für Pragmatiker wie Fritz Müller ist es daher völlig unverständlich, dass im Bildungsbereich nach so vielen Jahren noch nicht ausreichend nachgesteuert wurde. "Ich finde einfach keine Tischler", erklärt der Senior-Chef immerhin einer Firma, die außerordentlich gut im Geschäft ist. Und das sogar bundesweit.

Investprogramm erarbeitet

"Doch egal, ob in Produktion oder in der Vorbereitung, es gibt kaum Nachwuchs, auf den ich zurückgreifen kann", erläutert Müller, der Anfang nächsten Jahres das 70. Lebensjahr vollendet. Was er leisten kann, das wolle er dennoch gerne beisteuern, um den Mangel auszugleichen. Jährlich werden zwei Azubis ins Team integriert. "Letztes Wochenende hat gerade einer aufgehört und jetzt beginnt gleich ein neuer Azubi", merkt Müller an.

Kurzum, die Geschäftsführung hat sich auf die seit Jahren bestehende Situation eingestellt. Das beweist auch ein für mehrere Jahre geplantes Investitionskonzept, das in die Tat umgesetzt wird.

Vor wenigen Tagen erst ist das Kernstück dieser neuen Strategie geliefert worden. Eine nagelneue CNC-Maschine mit geradezu gigantischen Ausmaßen von zwölf Mal fünf Metern. "Das ist ein 5-Achs-CNC-Automat" erläutert der Firmenchef. Das neueste Wunderwerk deutscher Maschinenbau-Kunst ersetzt fünf herkömmliche Maschinen solcher Art und ist mit hochmoderner Software ausgestattet.

Was dazu führte, dass die Mitarbeiter, die sie bedienen werden, extra Lehrgänge besuchen mussten. "Es ist faszinierend, denn diese CNC-Maschine vermag auf perfekte Weise Holzkugeln zu fräsen", schwärmt Fritz Müller. Dreidimensionale Werkstücke werden sauber hergestellt, zum Beispiel auch schwierige Formen wie der Handlaufkrümmling.

Nachdem vor kurzem die Maschine aufwendig aufgestellt wurde, seien nun die Softwareschreiber damit beschäftigt, Programme zu verfassen, damit der Automat so viel wie möglich selbstständig herstellen kann.

Baugenehmigung erteilt

"Das ist eine Millionen-Investition", bekennt Fritz Müller. Allein habe man dies selbstverständlich nicht bewältigen können. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gewährte einen Kredit aus dem Förderprogramm zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Eigenmittel wurden freilich in nicht geringer Höhe bereitgestellt. Auch die Berliner Volksbank als jahrelange gute Partnerin habe einen Beitrag dafür geleistet.

"Und es ist ein Investitionsprogramm erarbeitet worden", wobei dieses Paket, das geschnürt wurde, auch notwendige Rahmenbedingungen betrifft. "So mussten Produktionsflächen erweitert werden und war eine Hallenerweiterung notwendig", erläutert Fritz Müller. Auch andere Maschinen müssten in dem Zusammenhang auf den neuesten Stand gebracht werden.

"Erfreulich ist nicht allein, dass die CNC-Maschine eingetroffen ist, es wurde auch die Baugenehmigung für die Hallenerweiterung erteilt", freut sich Müller, der inzwischen auch Sohn und Tochter in die Geschäftsführung seines Unternehmens brachte. "Der Generationenwechsel ist somit eingeleitet worden", sagt er nicht ohne Stolz.