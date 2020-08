Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Ein vierter Bewerber möchte sich am 8. November 2020 zur Wahl des Neuruppiner Bürgermeisters stellen: Der 43-Jährige Ronny Hein geht als Einzelbewerber ins Rennen, wie er am Mittwochabend mitteilte. Damit muss er, wie auch der Einzelkandidat Horst-Michael Arndt, insgesamt 64 Unterstützerunterschriften vorlegen, um offiziell zur Wahl zugelassen zu werde. Möglich ist das im Bürgerbüro des Rathauses an der Karl-Liebknecht-Straße – wegen der coronabedingten Einschränkungen derzeit jedoch nur nach vorheriger Terminabsprache.

Hein ist gebürtiger Berliner und lebt seit acht Jahren in Neuruppin. Er ist Geschäftsführer des Ingenieurbüros Arlt und der Berliner KPI-Planungsgesellschaft. Zu seiner Motivation, fürs Amt des Neuruppiner Bürgermeisters kandidieren zu wollen, möchte sich Hein in der kommenden Wocheumfangreicher äußern, sagte er am Mittwoch. Neben Arndt und Hein haben zwei weitere Neuruppiner ihre Kandidatur erklärt: Der Vorsitzende der Neuruppiner SPD-Fraktion, Nico Ruhle, und der Stadtverordnetenvorsteher Gerd Klier (Linke).