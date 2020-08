Thomas Klemm

Wittstock Am morgigen Freitag wird nun in Wittstock das zweite Rennen der 2. polnischen Liga ausgetragen. Da der Auftakt für den MSC Wittstock in einem Desaster endete, ist jetzt der Fokus um so mehr auf das erste Heimrennen gegen Rzeszow gerichtet.

Am vorigen Sonntag fuhr das Team der Wölfe voller Erwartung zum Saisonstart nach Poznan. Das Medieninteresse war groß, alle waren gespannt, wie sich das junge Team aus Deutschland präsentieren würde. Dann der Schock: Durch unkorrekte Lizenzen von drei Fahrern sperrte der Referee das gesamte MSC-Team für diesen Tag. Der Schiedsrichter wertete das Rennen 40:0 für Reznow, für die Wittstocker eine Riesenenttäuschung, hatten sie sich doch diesen Start ganz anders vorgestellt. Seit Monaten hat sich der Club akribisch auf diesen Neuanfang in einer anderen Liga vorbereitet. Bedingt auch durch die Pandemie setzten die Wölfe alles daran, die Bedingungen der PZM (Polnischer Motorsport Verband) zu erfüllen. Auch auf der Rennbahn trainierte das Team für dieses Vorhaben sehr intensiv und wuchs auch als Mannschaft immer besser zusammen.

Teamchef Frank Mauer zeigte sich zutiefst enttäuscht, dass die Premiere so gelaufen ist. "Ich hätte lieber auf der Rennbahn verloren als auf diese Art. Mir tut es für alle sehr leid, dass es kein Rennen gegeben hat. So etwas darf einfach nicht passieren. Wo jetzt genau der Fehler lag, das werde ich genau prüfen und die daraus ergebenden Konsequenzen ziehen", so der Teamchef. Weiterhin sagt Mauer, dass er nun alles daran setzen will, diesen Fehler wettzumachen. Er verspricht, dass sich das Team nun auf dem Heidering kämpferisch präsentieren will.

An der Abendkasse gibt es noch Karten. Von 700 sprechen die Wölfe. Der Vorverkauf über die Website und Facebook sind bereits abgeschlossen. Ab 15.45 Uhr ist ein kurzes Training angesetzt. Es schließt sich die Präsentation der Fahrer an. Gegen 16 Uhr beginnen die Läufe. Zwei Stunden später ist die Siegerehrung. tk