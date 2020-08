OGA

Birkenwerder (MOZ) Nach einem Raub am Dienstag in Birkenwerder hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, entriss ein noch unbekannter Mann einer 77-jährigen Frau in der Schwäbischen Straße einen graugrünen Leinenbeutel mit farbigem Blütenaufdruck. Die Senioren hatte gerade ihr Gartentor passiert, als der Räuber plötzlich auftauchte. Er flüchtete nach dem Diebstahl des Beutels in Richtung Havelstraße.

Nun sucht die Polizei nach möglichen Hinweisen auf den Täter. Die Frau beschrieb ihn als schlank und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß.m groß.Er war dem äußeren Erscheinungsbild nach 16 bis 18 Jahre alt und hatte kurzes schwarzes Haar. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt und einer dreiviertellangen Stoffhose.

Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen jetzt: Wer hat den Täter vor oder nach der Tat im erweiterten Umfeld des Tatortes gesehen und kann Hinweise geben? Ist Jemandem der graugrüne Leinenbeutel aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301 8510 zu wenden.