Eberswalde (MOZ) Der eine will mehr Geld – der andere will weniger zahlen. Dass sich bei Tarifverhandlungen immer Parteien gegenüber stehen, die völlig unterschiedliche Ziele haben, ist absolut normal. Deshalb gehört es ganz selbstverständlich dazu, dass solche Verhandlungen mit einem Säbelrasseln beginnen. Die Corona-Krise hat die Kommunen geschwächt, Steuereinnahmen brechen weg, in vielen Haushalten klaffen riesige Löcher.

Die Vertreter der Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr sollten sich dennoch von Warnungen der Arbeitgeber nicht abschrecken lassen. Sie sollten sich ihrer Stärke bewusst sein. Denn wenn es nicht gelingt, bessere Bedingungen und mehr Geld für die Mitarbeitenden herauszuhandeln, müssen auch die Arbeitgeber damit rechnen, dass gerade junge und flexible Bus- und Straßenbahnfahrer in die Hauptstadt abwandern, wo sie besser verdienen. Dass am Ende der Verhandlungen ein Kompromiss stehen wird, ist auch so gut wie sicher. Die Frage wird sein, wie lange es dauern wird. Die Brandenburger, die täglich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, werden es allen Beteiligten danken, wenn die Versorgung gesichert bleibt und sie von Streiks verschont werden.