OGA

Oranienburg (MOZ) Die Polizei sucht die Besitzer von etlichen Schlüsseln, die bereits Mitte Juli bei einer Fahrzeugkontrolle in Malz sichergestellt wurden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schlüssel zuvor gestohlen worden waren.

Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, ereignete sich die Diebstähle womöglich schon in den vergangenen Wochen oder Monaten in Oberhavel und Berlin.Die Kripo fragt jetzt: Wem gehören die Schlüssel? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummern 03301 8510 entgegen.