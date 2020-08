Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Landkreis hat am Mittwoch drei weitere bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Betroffen sind je eine Person in Erkner, Eisenhüttenstadt und im Amt Odervorland. Die drei Fälle würden in keinerlei Zusammenhang miteinander stehen, erklärte die Kreisverwaltung auf nachfrage. Wo und wie die Betroffenen sich infiziert haben könnten, ist allerdings nicht bekannt.

Insgesamt gibt es mit diesen neuen Fällen aktuell sieben aktive Infektionsfälle mit dem Virus im Kreis. Zu den neuen kommen noch zwei weitere Personen im Odervorland, ein Infizierter in Schöneiche und eine betroffene Person in Rietz Neuendorf hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind damit 157 Infektionen im Kreis nachgewiesen, 148 Betroffene gelten als geheilt. Es gibt zwei Todesfälle.

Im Landkreis gibt es derzeit noch ein spezielles Corona-Testzentrum in Fürstenwalde. Außerdem steht eine mobile Testeinheit bereit, die im Bedarfsfall eingesetzt werden kann. Um Fragen aus der Bevölkerung zum Virusgeschehen zu beantworten, betreibt der Landkreis weiterhin eine Hotline. Unter der Rufnummer 03366 35 2002 geben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr Antworten auf dringende Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Alternativ kann man Anfragen auch per E-Mail an die Kreisverwaltung richten. Die Adresse ist: coronainfo@l-os.de.