MOZ

Kyritz Die Talsperre "Dossespeicher Kyritz" muss wegen Schäden an Drainage, Brunnen sowie Kontrollschächten, die sogar die Staudamm-Sicherheit gefährden, in den kommenden zwei Jahren saniert werden. Das teilte am Mittwoch Sebastian Arnold, Pressereferent im Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, mit. "Die gesamten Baukosten betragen rund 1,63 Millionen Euro. Die dafür eingesetzten Bundesmittel – aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) – werden zu 40 Prozent durch das Land Brandenburg kofinanziert."

Bauwerk aus den 1970-er Jahren

Die Talsperre reguliert den Durchfluss der Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. "Als Wasserspeicher stützt sie dabei den Mindestwasserabfluss der Dosse, erhält damit wertvolles Fließgewässer-Ökosystem und unterstützt die landwirtschaftliche Nutzung in der Flussaue", erklärt Sebastian Arnold. Der Stausee umfasst dabei die ehemalige Seenkette Obersee, Salzsee und Borker See. "Diese wird heute im Volksmund als Obersee zusammengefasst", so der Pressereferent. Für den Anstau wurde in den 1970er-Jahren ein rund 1500 Meter langer Erdstaudamm gebaut. "Für den ordnungsgemäßen und standsicheren Betrieb wurden eine Dammfußdrainage sowie eine Reihe von damit gekoppelten Entlastungsbrunnen auf der Landseite angeordnet", erklärt der Fachmann. Diese weisen inzwischen Schäden mit Gefährdungspotenzial für die Staudamm-Standsicherheit auf, die eine umfassende Sanierung erforderlich machen.

Im Zuge der Baumaßnahme sollen 1100 Meter Drainage-Leitungen und 15 Entlastungsbrunnen erneuert und mit 30 Kontroll- und Messschächten verbunden werden. "Dazu wird eine Wurzelsperre zum Schutz des neuen Drainagesystems eingebaut. Auch der Unterhaltungsweg wird ausgebaut", erläutert Arnold. Um die notwendige Speicherbewirtschaftung zu erhalten, wird der Dossespeicher weiter zwischen Januar und Mai angestaut, im Sommer wird das Wasser wieder abgegeben. Die Arbeiten werden deshalb zwischen August und Dezember ausgeführt. Lediglich solche, die unabhängig vom Wasserstand erledigt werden können, sollen während der Anstau- und Abgabephase erbracht werden. Im Dezember 2021 soll die Sanierung abgeschlossen sein. "Während der Bauphase wird zudem die Großmuschel-Population des Speichers überwacht und gegebenenfalls umgesetzt", so Sebastian Arnold. Anlieger der Dorfstraße müssen zudem mit Verkehrsbehinderungen rechnen.