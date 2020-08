Jan-Henrik Hnida, Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Scheinwerfer der Investition der Tesla-Gigafabrik in Grünheide im Landkreis Oder-Spree wird bis nach Frankfurt strahlen. Davon zeigte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei einem MOZ-Redaktionsgespräch überzeugt. Daher habe er sich bei seinem Arbeitsbesuch in Frankfurt mit OB René Wilke (Linke) über die Chancen des Standorts an der Oder ausführlich ausgetauscht. Woidke sieht sie einerseits in der Bereitstellung von Wohnraummöglichkeiten für Arbeitskräfte in der Stadt. Andererseits würden sich Zulieferbetriebe im Umfeld der Gigafabrik ansiedeln. Insgesamt rechnet Woidke mit bis zu 20 000 Arbeitsplätzen in Zulieferbereichen. "Das Tesla-Projekt liegt vor den Toren der Stadt Frankfurt", ermuntert der Ministerpräsident die Stadt zu besonderen Anstrengungen.

Auch über das Landesmuseum im Alten Kino sprachen Wilke und Woidke. "Er hat mir gesagt, es ist sein Lieblingsprojekt aus dem Koalitionsvertrag", sagt der Ministerpräsident. Er werde damit in die Haushaltsverhandlungen gehen. Und er verstehe, dass das Projekt bei den Älteren sehr viel mit dem persönlichen Leben zu tun hat. "Wir werden dazu eine konstruktive Lösung finden", erklärt Woidke.

Weiter ging der Besuch vom Landesvater in Markendorf. "Danke, ich bin froh, dass wir Sie haben", sagt Woidke vor dem versammelten Führungspersonal des Markendorfer Klinikums. "Ihren Dank werden wir an die übrigen unserer 1500 Mitarbeiter weitergeben", verspricht Geschäftsführer Mirko Papenfuß. Ohne Personal ist eine optimale Krankenversorgung unmöglich, sagt Woidke anerkennend – angesichts von 30 000 Patienten pro Jahr .

Mit einem "Mix aus Angst und großem Respekt" standen die Krankenpfleger am Anfang der Coronakrise gegenüber, berichtet Schwester Nicole, stellvertretende Leiterin der Intensivstation. Nun sei die Lage entspannt. Es sei wichtig, ohne Emotionen, dafür mit mehr Sachlichkeit die tägliche Lage zu beurteilen, meint Intensiv-Oberarzt Matthias Jäger. "Wir haben andere Patienten, die genauso krank sind, die wir auch versorgen müssen", erklärt der ärztliche Direktor Thomas Funk. Sei ein Mammakarzinom – bösartiger Brustkrebs – weniger schlimm als Covid-19? Derartige Fragen wurden nun oft im Klinikum diskutiert.

Gibt es aktuell keinen Patienten mit Coronavirus, wurden bisher insgesamt sieben Covid-19-Fälle im Klinikum behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Auf dieser stehen zurzeit 15 Betten frei, deren Anzahl auf 30 bei einer zweiten Welle aufgestockt werden kann. Derzeit warte man noch auf weitere Intensivgeräte. "Alle Mitarbeiter werden bei uns 14-täglich getestet", informiert Margret Seewald. Laut der Chef-Hygienikerin seien ausreichend Test-Kapazitäten vorhanden, Tupfer dagegen zu wenig.

Von Erfahrungen profitieren

"Wir sind deutlich besser aufgestellt, als im März", lautet das Fazit von Woidke. Abstand halten und Mundschutz tragen seien weiterhin wichtig. Komme eine zweite Corona-Welle, müsse das Land jedoch schneller die Schutzmaßnahmen hochfahren.