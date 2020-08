Judith Melzer-Voigt

Nietwerder (MOZ) Der Mann im silbergrauen VW kommt angefahren, ignoriert das Verkehrsschild und rast ungebremst durch die kleine Baustelle in Richtung B167: Ob nun so rasant oder nicht – viele Autofahrer halten es an diesem Tag ähnlich wie derjenige am Steuer. Er scheint auch nicht einsehen zu wollen, warum plötzlich mitten im Neuruppiner Ortsteil Nietwerder zwei "Durchfahrt verboten"-Schilder gleich hintereinander stehen. Diese gelten jeweils nur für die Fahrt-Richtung Alt Ruppin/Wulkow. Großes Baugeschehen gibt es im Ort nicht: Die Ränder der Straße werden ausgebessert und teilweise gepflastert. All das zusammen führt zu so manchem Kopfschütteln bei Verkehrsteilnehmern, für die es kein Durchkommen mehr gibt. Dabei wurde an der Baustelle sogar schon nachgebessert. Zuvor war die Verwirrung noch größer.

Mittlerweile stehen zumindest Hinweisschilder am Abzweig nach Nietwerder für all jene, die aus Gildenhall oder vom Seedamm kommen. Darauf ist erkennbar, das Nietwerder für sie zur Sackgasse geworden ist. In der vergangenen Woche war das nicht der Fall: Erst mitten im Dorf merkten Autofahrer, dass sie nicht weiterkommen, was zu viel Ärger wegen des unnötigen Umweges geführt hat.

Baustelle gut einsehbar

Doch auch jetzt schütteln einige den Kopf angesichts dieser kurzen Baustelle, die recht gut einsehbar erscheint und doch eine – zumindest einseitige – Vollsperrung nach sich zieht. Angeordnet hat diese Sperrung die zuständige Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Kreis-Sprecher Alexander von Uleniecki erklärt, warum die Baustelle überhaupt nötig wird: "Dort geht es um die Bordsanierung im Dorf, die als so genannte Wanderbaustelle durchgeführt wird", so von Uleniecki auf Nachfrage. "Dazu wurde zunächst in der ersten Phase eine Baustellenampel aufgestellt, da die Baustelle unmittelbar nach einem kritischen Kreuzungsbereich begann. Dieser erste Bauabschnitt konnte zwischenzeitlich fertiggestellt werden."

Inzwischen laufe im Kreuzungsbereich in Nietwerder aber zusätzlich der einseitige Ausbau mit Pflaster, erklärt Alexander von Uleniecki weiter. "Für diese Baumaßnahme ist bis zum 7. August eine halbseitige Sperrung notwendig." Von einer zusätzlichen Umleitungs-Beschilderung habe die Kreisverwaltung abgesehen, "um nicht Verwirrung in Zusammenhang mit der bereits bestehenden Seedamm-Ausschilderung zu stiften", so der Kreis-Sprecher. Am Seedamm wird aktuell eine Brücke erneuert. Eine weitläufige Umleitung führt unter anderem über Radensleben und Herzberg (wir berichteten).

Ärger endet am Freitag

Das Ende des Ärgers in Nietwerder ist laut Kreis also absehbar. Schon am morgigen Freitag soll sich das Problem für Autofahrer somit erledigt haben. Bis dahin werden wohl noch einige mit dem schnellen Blick nach vorne durch die Baustelle fahren – mal so rasant wie der VW-Fahrer am Mittwochmorgen, mal eher zaghaft und vorsichtig, wie so viele andere, die nicht verstehen, warum dort nicht einfach eine Ampel steht.