Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit dem Beginn des neuen Schuljahres sollen sich Lehrer und Erzieher aus Schulen und Kitas regelmäßig auf das Corona-Virus testen lassen können. Dazu werden sie einen Berechtigungsschein erhalten, mit dem sie zu einem Vertragsarzt gehen können. Ohne den Berechtigungsschein wird der Abstrich nicht vorgenommen, sagt Dr. Uta Böhme. Die Eisenhüttenstädter Medizinerin ist Regionalbeirätin der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KV), die organisiert hat, dass die Corona-Tests von medizinische Seite aus reibungslos verlaufen. Die KV habe die Ärzte angeschrieben, wer freiwillig Abstriche vornimmt.

Uta Böhme rät, sich vorher zu informieren, ob ein Arzt an den Testungen teilnimmt. Vor allem sollte vorher ein Termin vereinbart werden. In der Regel würden die Proben für die Labore am Vormittag abgeholt. "Der Abstrich darf nicht so alt sein, sonst ist er nicht mehr aussagekräftig", erklärt die Medizinerin. Wenn deshalb nur ein Termin am Nachmittag möglich ist, muss vorher gewährleistet sein, dass die Probe rechtzeitig ins Labor kommt. Sie selbst wird auch Abstriche vornehmen. "Ich habe das Abstrichzentrum in Eisenhüttenstadt organisiert und auch die Ausrüstung dafür", sagte sie.

Alle Beschäftigten in brandenburgischen Schulen und Kindertagesstätten können sich von August bis November in regelmäßigen Abständen bis zu sechs Mal kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.