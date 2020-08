Michael Heider

Schorfheide (MOZ) "Die Arbeit musste komplett neu definiert werden", meint Samuel Wiedebusch, Leiter der Senioren-Residenz "Haus am Werbellinsee" über die Zeit seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Um mehr darüber zu erfahren, wie die Einrichtung in den zurückliegenden Monaten zurechtkam, ob die aufgelegten Regierungsprogramme Wirkung zeigten und wie es künftig weitergehen soll, machte sich der Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke (SPD) am Mittwoch ein Bild vor Ort. Der Besuch war Teil der Sommertour Zierkes, der als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium auch für die Belange von Senioren zuständig ist.

Theorie kollidierte mit Praxis

Insgesamt könne man eine positive Bilanz ziehen, meint Wiedebusch. Zusammen mit Adelheid Thäns von der Wohnberatung berichtet er aber auch von Herausforderungen der zurückliegenden Monate. So mussten mehrere Konzepte ausgearbeitet und insbesondere die 50 Pflegemitarbeiter entsprechend geschult werden. Ein erheblicher Mehraufwand. Auch kollidierte bei der Umsetzung der Verordnungen durchaus mal Theorie mit Praxis, meint Thäns. Nach der Lockerung des Besuchsverbots etwa musste immer Personal zur Aufsicht vorhanden sein. Nur wenige Besuche pro Tag waren so möglich. Bei rund 100 Bewohnern kam es zu Wartezeiten für Termine, sehr zum Unmut einzelner Angehöriger. Grundsätzlich traf man aber auf viel Verständnis, meint Heimleiter Wiedebusch.

Welche Erwartungen an den Gesetzgeber bestehen, wollte Zierke wissen. Eine wichtige, so Wiedebusch, habe sich bereits erfüllt. Da nicht zuletzt seine Mitarbeiter viele der Belastungen zu tragen hatten, war er froh, die vom Bund finanzierte Prämie in Höhe von 1000 Euro an sie auszahlen zu können.

Bevor der Bundestagsabgeordnete sich dann zu seinem zweiten Stopp an diesem Tag, der "Residenz am See" in Joachimsthal, aufmachte, wurde noch der zum Quarantäne-Zimmer umfunktionierte Therapieraum begutachtet. "Ich bin froh, dass wir ihn noch nicht benutzen mussten", meint Samuel Wiedebusch.