Tatjana Littig

Zepernick (MOZ) Wenn ab der kommenden Woche die politischen Gremien in Panketal wieder tagen, zunächst die Ortsbeiräte, dann die Ausschüsse und zuletzt die Gemeindevertretung am 25. August, dann wird auch das Bahnhofsgebäude Zepernick auf der einen oder anderen Tagesordnung landen. 2009 hat die Gemeinde das Bahnhofsgebäude für 25 000 Euro von der Bahn erworben. Ein Nutzungskonzept liegt bis zum heutigen Tag nicht vor. Das denkmalgeschützte Gebäude habe man vor allem gekauft, um die Grundstücke ringsherum zu bekommen, weil hier Fahrradabstellanlagen errichtet werden sollten, erklärt Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD). "Und weil es preiswert war", fügt er an.

Neben der Eingangshalle mit hölzerner Decke, Imbiss und Toilette gehört der Gemeinde der Gebäudeteil links. Hinter verschlossenen Türen findet sich eine Wohnung, die einst von Bahnmitarbeitern genutzt wurde und seit einigen Jahren der Bürgerstiftung Panketal dient. Die Mitglieder haben die Wohnung eingerichtet. Gebrauchte Teller und Tassen, Bilder und Bücher, Spielsachen und Kerzenständer stehen herum. Wer mag, kann hier Gespendetes erwerben, das Geld fließt in die Arbeit der Bürgerstiftung. Im Keller stehen Dinge von der Willkommensinitiative und Fundfahrräder der Gemeinde, die nach Ablauf einer gewissen Zeit versteigert werden, informiert Wonke. Ein Raum im Gebäude wird von der IT-Abteilung der Verwaltung genutzt. Das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut. Freie Balken, unkonventioneller Schnitt – das hat Charme.

Umfrage nicht ausgewertet

2009 wurde auf Antrag der CDU-Fraktion eine Umfrage auf der Homepage der Gemeinde eingerichtet und die Panketaler nach ihren Ideen zur Nutzung gefragt. Eine Auswertung hat es nie gegeben. 2011 bekundeten die Betreiber von Studio7 Interesse an der Immobilie. Sie wollten die Räume für den Musikunterricht und die Bahnhofshalle für Veranstaltungen nutzen. Die Vorlage wurde von der Gemeindevertretung damals abgelehnt mit dem Auftrag an die Verwaltung, zunächst zu ermitteln, wo investiert werden müsste, bevor eine öffentliche Nutzung möglich wäre. Das Ergebnis: Ein zweiter Rettungsweg und ein Aufzug seien erforderlich – damit wären die Mietkosten für Studio7 zu hoch.

Noch heute ist richtig, dass eine gewisse Summe in die Hand genommen werden müsste, um das Gebäude öffentlich nutzbar zu machen. "Manchmal ist Nichtstun eine Lösung", so Wonke.