Andrea Linne und Claudia Duda

Eberswalde Mehr Gehalt und ein Angleichen an die Berliner Tariftabelle sind einige der Forderungen, mit denen die Busfahrer der Barnimer Busgesellschaft BBG große Hoffnungen verbinden. Am Dienstag trafen sich Vertreter von ver.di mit denen des Brandenburger Arbeitgeberverbandes KAV am Werbellinsee. "Es war ein Abtasten", verrät Jens Gröger von ver.di Eberswalde.

Die Sorge, die Gemeinden und Städte könnten nach der Corona-Zeit mit großen Defiziten im ÖPNV die Forderungen nicht mittragen wollen, begleitet die Busfahrer vor Ort. So habe es seit 2002 kaum Erhöhungen gegeben, berichtet unter anderem Marcel Schröder als Betriebsratsvorsitzender der BBG. Die Angleichung habe nicht die Inflation aufgenommen, so die Kritik der Gewerkschaftsmitglieder.

13-Stunden-Dienste

Auch hätten im Vorfeld einige der Brandenburger Unternehmer von überzogenen Forderungen gesprochen, berichten Teilnehmer der Gewerkschaftsseite. Überstundenregelungen gelten von Gewerkschaftsseite für dringend überarbeitungsbedürftig. Für 13-Stunden-Dienste würden nur neun Stunden bezahlt. Für Gröger bleibt jetzt abzuwarten, wie am 19. August die Verhandlungen auf Bundesebene weitergehen. Ab 27. August werde dann in Brandenburg weiterverhandelt. Der Wunsch, die Brandenburger von den Berliner Tarifen anzukoppeln, sei schon hörbar. Dort verdienen Kollegen bis zu 400 Euro im Einstiegsgehalt mehr. Busunternehmen im Speckgürtel befürchten das Abwandern der Fahrer in die Hauptstadt.

Ver.di verhandelt mit den Vertretern der 17 Brandenburger Nahverkehrsunternehmen, die Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg sind. Von der Tarifrunde seien mehr als 3000 Beschäftigte betroffen, teilte Pressesprecher Andreas Splanemann mit. Die erste Runde blieb ohne Ergebnis, die Arbeitgeberseite habe auch noch kein Angebot vorgelegt. Die Vertreter der Arbeitgeber weisen die Forderungen strikt zurück. Sie reden von einer Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit. "Wie sich ver.di angesichts der wirtschaftlichen Situation der Brandenburger ÖPNV-Unternehmen in derartig fantastische Höhen steigern konnte, bleibt rätselhaft", konstatierte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Frank Wruck. "Etwas Augenmaß und Realismus hätten wir schon erwartet." Die Forderungen provozierten regelrecht den Konflikt. Die Summer der Forderungen belaufe sich auf etwa zehn Prozent.

"Insbesondere die zusätzlichen bezahlten Pausen würden dazu führen, dass viele Unternehmen in der Fläche nicht mehr wettbewerbsfähig sind", beschrieb Klaus Klapproth, Geschäftsführer des KAV das drohende Dilemma. Er befürchtet, dass Betriebe durch die großflächige Vergabe der Verkehrsleistungen an Subunternehmen gegensteuern würden. Auch von Tarifflucht ist die Rede.

Dennoch seien die Arbeitgeber daran interessiert, dass es schnell zu einer Einigung kommt. Es gehe darum, die Arbeit der Beschäftigten im ÖPNV wertzuschätzen. Die Gewerkschaftsseite müsse jedoch eine realistische Sicht auf die Dinge entwickeln, erklärte Klaus Klapproth.