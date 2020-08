Annette Herold

Erkner (MOZ) Bei Prachtwetter haben sich Jennifer und Sharon Gömmel getraut. Die beiden sind in Erkner zu Hause, und dort haben sie sich am Sonnabend im Trauzimmer des Rathauses das Ja-Wort gegeben. Die von Standesbeamtin Marita Fritze-Kneer geleitete Zeremonie war ganz nach dem Geschmack des jungen Paares, und dass sie wegen der Corona-Pandemie nicht so groß stattfinden konnte, wie das von Covid-19 möglich gewesen wäre, störte kein bisschen. "Wir wollten sowieso klein heiraten", erzählte die frisch gebackene Ehefrau. Nach der Trauung sollte es zum Essen ins Hotel am Dämeritzsee in Hessenwinkel gehen, feiern wollten Gömmels mit engen Verwandten und Freunden zu Hause im Garten.

Ähnliche Pläne für den Tag der Eheschließung hört Marita Fritze-Kneer. Seit Beginn der Corona-Einschränkungen Mitte März hat sie um die 40 Trauungen vorgenommen. Nicht mehr als zehn Paare hätten den großen Tag in Erkner wegen Corona zunächst abgesagt, berichtet die Standesbeamtin. So wie andernorts darf in Erkner aber wieder etwas größer geheiratet werden als während des Lockdowns. "Wir lassen bei uns das Brautpaar, eventuelle Trauzeugen und acht Gäste zu", berichtet Maria Fritze-Kneer.

Auch sonst geht es nach wie vor nicht ohne Einschränkungen. Alle aus der Hochzeitgesellschaft müssen sich die Hände desinfizieren, und für die entscheidenden Unterschriften hält die Standesbeamtin jetzt für jedes Paar einen Kugelschreiber bereit. Mundschutz muss während der Trauung aber nicht getragen werden.

In Schöneiche trägt Standesbeamtin Katja Wiegand einen Mund-Nase-Schutz, während der Zeremonie setzt sie ihn aber ab. "Da ist genug Abstand zu Brautpaar und Gästen." Geheiratet wird in Schöneiche besonders gern in der Schlosskirche. Anstatt sonst 120 Menschen dürfen sich darin bei Hochzeiten derzeit maximal 50 aufhalten.

77 Trauungen hat Katja Wiegand seit Jahresbeginn bis Mittwoch vorgenommen. "Sonst haben wir um die 160 Eheschließungen im Jahr", erzählt sie. "So viele werden es in diesem Jahr wohl nicht. Aber die 100 werden wir wohl noch knacken."

Zu Beginn der Corona-Zeit habe es viel Verunsicherung bei Brautleuten gegeben, hat die Standesbeamtin festgestellt. Im März, April und Mai hätten viele Paare ihre Hochzeit noch abgesagt oder verschoben. "Jetzt ist es aber nicht mehr so", erzählt sie. "Viele sind froh, dass sie überhaupt heiraten können." Nun würden die Feiern häufiger im kleineren Kreis abgehalten. "Die Paare stellen sich unter diesen Umständen schon die Frage, um wen es da eigentlich geht." Oft seien auch eine große Feier oder die kirchliche Trauung für das kommende Jahr geplant.

Wieder mehr Normalität

"Jetzt ist wieder etwas Normalität eingezogen", berichtet die Fürstenwalder Standesbeamtin Anke Thiede über ihre Arbeit. Nach ihrer Erfahrung werden aber groß geplante Hochzeiten momentan immer noch eher verschoben. Bis zum 1. August fanden demnach in Fürstenwalde 25 Trauungen weniger statt als im Vorjahreszeitraum. Vor allem im beliebten Hochzeitsmonat Mai habe es erhebliche Einbußen gegeben. Aber neuer Mai, neues Glück: Ab 1. September können in Fürstenwalde Wunschtermine für das nächste Jahr angemeldet werden.