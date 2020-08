Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fünf Eisenhüttenstädter haben in diesem Jahr ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen. Neben vier Gymnasiastinnen ist es Jannes Tzschapke von der Gesamtschule 3 gelungen. Der 19-Jährige ist der Erste dieser Einrichtung mit solcher Leistung. Darauf hatte bei ihm zunächst wenig hingedeutet. "An der Grundschule war ich mittelmäßig. Ich hatte ein paar Einsen und nicht ganz so viele Dreien", erklärt der sportliche Abiturient.

Zunächst alles freudbetont

Insgesamt war Jannes ein ganz normales Kind. Fuhr mit den Eltern regelmäßig weg, spielte Bowling und Fußball, ging mit Vater Dirk Tzschapke Snowboard fahren, angelt mit Kumpels, aber das alles freudbetont.

Der Leistungsgedanke erwachte bei ihm während der Winterferien als Neuntklässler. "Da war ich darauf gekommen, Medizin zu studieren. Im Internet las ich, dass man dafür beim Abi einen Notenschnitt von 1,0 benötigt."

Gedacht – getan. Fortan spielte er nicht mehr so oft, sondern versuchte seine Zeit konsequent für dieses Ziel zu nutzen. Zu Hause machte Jannes sich umgehend an seine Hausaufgaben, arbeitete den behandelten Stoff nach und bereitete die nächste Stunde vor. "Das war sehr praktisch. Ich konnte so gut mitarbeiten, es lernte sich auch besser." Hin und wieder habe er sogar eine komplette Nacht über Hausaufgaben gesessen, beispielsweise um einen Vortrag auszuarbeiten. Dabei entwickelte sich die Schule für Jannes Tzschapke sogar zu einem Hobby. Allerdings nicht einseitig. Schließlich nahm er neben dem Sport, derzeit im Fußball-Freizeitteam des SV Vogelsang, auch einmal wöchentlich Musik-Unterricht. Anfangs war es das Akkordeon und als der Lehrer nicht mehr zur Verfügung stand bis zuletzt acht Jahre die Gitarre.

Neben Büchern – die in seinem Zimmer schön ordentlich in Reih und Glied im Regal stehen, ist er auch lustigen Bildergeschichten zugetan. So liegt auf seinem Schreibtisch das aktuelle Mosaik mit den Abrafaxen. "Das lese ich seit 2007. Die Geschichte mit der Johanna im Mittelalter finde ich am besten. Hier steht einiges historisch Interessantes drin. Vor allem die lustigen Bilder gefallen mir. Doch ich bin kein Sammeltyp, ich muss nicht alle Hefte haben."

Etwas konsequenter war er da schon den guten Schulnoten hinterher. So meldete er sich freiwillig zu Vorträgen ("im Vergleich zu Tests eine leichte Note") und legte sich schließlich für den Einser-Schnitt auch eine Strategie zurecht. Die ging auf, auch wenn auf dem Weg dahin nicht alles glatt lief.

Da man mit Ausnahme von Deutsch, Mathe und einer Fremdsprache in einzelnen Fächern insgesamt sechs Halbjahre für die Abi-Note streichen lassen kann, tat er das viermal mit dem von ihm etwas vernachlässigten Englisch und zweimal mit Biologie. "Biologie ist zwar für mich am interessantesten, aber auch am anspruchsvollsten." Mathe und Physik seien daher die Lieblingsfächer. Doch ausgerechnet in seiner Paradedisziplin drohte das große Vorhaben zu scheitern. In der schriftlichen Mathe-Prüfung hatte er einen schlechten Tag erwischt. Immerhin konnte Jannes mit einer vollen Punktzahl in einer zusätzlichen mündlichen Prüfung diese Scharte auswetzen.

Damit Ende gut, alles gut. Ab September steht für den freundlichen und redegewandten jungen Mann im Markendorfer Klinikum ein freiwilliges soziales Jahr an. "Ich wollte nicht gleich studieren. Wegen Corona besteht die Gefahr, dass man im wichtigen ersten Semester alles von zu Hause aus machen muss."

Zusammen mit seiner 17-jährigen Schwester Tabea geht er demnächst die Fahrschule an. Übrigens war die Schwester bereits zweimal Jahrgangsbeste an der Gesamtschule, Jannes war es dort außer im ersten Jahr in Serie. "In der 10. Klasse hatte sie ein besseres Zeugnis als ich", erkennt er an. Sie komme genau wie er sehr gut allein zurecht.

Ihm ist nicht alles zugeflogen

"Wir haben wegen der Schule keinen Druck auf unsere Kinder ausüben müssen. Die Motivation zum Lernen kommt bei beiden von allein. Allerdings habe ich Jannes erklärt, auf was es im Leben ankommt", sagt der Vater.

Da hatte anscheinend sein Sohn sehr gut hingehört: "Wenn man die Motivation hat, viel in das Ziel zu investieren, dann klappt das", nennt er sein Rezept für den Einser-Schnitt. Dabei wirkt er schon recht abgeklärt, was die Einschätzung seiner Möglichkeiten anbetrifft. Denn ihm sei beim Lernen nicht alles zugeflogen. "Das dürfte den meisten so gehen." So habe er sich mit Interesse auch in den vergangenen Jahren die Porträts zu den Einser-Abiturienten in der MOZ angeschaut. Jetzt sieht sich Jannes Tzschapke erst am Anfang seines großen Ziels Facharzt. "Die Ausbildung dazu dauert elf Jahre, da bin ich 31. Doch der Aufwand wird sich lohnen."