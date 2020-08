Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die nach den Auflagen der EU-Kommission zu verkaufende Produktion des vom Schienenfahrzeughersteller Bombardier gebauten Talent 3 könnte für die Mitarbeiter einschneidende Folgen haben. Bombardier sieht sich derzeit nicht in der Lage zuzusichern, dass dessen Produktion im brandenburgischen Hennigsdorf verbleibt. Firmensprecher Jörn Bischoff begründete diese Zurückhaltung: "Das ist Gegenstand von vertraulichen Verhandlungen mit potenziellen Käufern." Bombardier vermeidet damit ein Dementi.

Offen ist auch, wann diese Verhandlungen abgeschlossen sein werden. Der Abgabe der Talent 3-Produktion gehört zu den EU-Bedingungen, damit Alstom Bombardier übernehmen kann.

Konzepte nicht ohne Alstom

Bis Ende September, so Bischoff, soll hinsichtlich der seit Jahren laufenden Neustrukturierung der deutschen Bombardier-Standorte eine Einigung mit Gewerkschaft und Betriebsrat gefunden werden. Allerdings sitzt zumindest indirekt der potenzielle Eigentümer mit am Tisch: "Wir können keine Konzepte machen, ohne Alstom einzubeziehen", räumte Bischoff ein. Marco Michel, neuer Bombardier-Chef für Europa, äußerte sich zur unsicheren Zukunft des Standorts nicht. Stattdessen zeigte er sich erleichtert, dass Corona die Dramatik in den Werken nicht gesteigert habe: "Wir hatten trotz Herausforderungen hinsichtlich der Lieferanten keine Stillstände und konnten Produkte ausliefern. Ich bin froh, dass wir nicht in Kurzarbeit gefallen sind." Unter den 10 000 Mitarbeitern in den europäischen Bombardier-Werken hat es laut Michel bislang zehn Corona-Erkrankungen gegeben. Hennigsdorf war davon nicht betroffen.

Derweil hat Sachsen einer Bürgschaft in Höhe von 107,8 Millionen Euro für Bombardier zugestimmt. Das Unternehmen, das dort zwei Werke mit 2200 Beschäftigten betreibt, will mit einer Bund-Länder-Bürgschaft über 765 Millionen Euro Aufträge und Lieferanten absichern.