dpa

Berlin Bei den Abiturprüfungen 2021 sollen die Einschränkungen durch die Corona-Krise berücksichtigt werden. Das kündigte Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) an. "Unseren Abiturienten fehlt einfach definitiv Unterricht", sagte Scheeres. Zwar sollen allen Prüfungen die Abschlussstandards der gymnasialen Oberstufe zugrunde liegen. Allerdings gebe es für das Abitur 2021 einmalig zusätzliche Festlegungen.

So soll es in allen zentral geprüften Fächern für die Grund- und Leistungskurse mindestens eine Aufgabe mit Bezug auf das erste Kurshalbjahr geben, in dem die Schülerinnen und Schüler noch ohne coronabedingte Einschränkungen unterrichtet wurden. Die Lehrer sollen die Möglichkeit haben, am Prüfungstag Aufgaben auszuschließen.