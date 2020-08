Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wir waren 36 Jahre verheiratet. Der goldene Ehering meiner Frau ist eine sehr persönliche Erinnerung, die ich gern tragen würde." Doch der Finger, auf den Rainer Neubert das besondere Schmuckstück stecken möchte, bleibt bis heute leer.

Die erste Maidekade dürfte die schwerste Zeit im Leben des 73-jährigen Velteners gewesen sein. Nachdem seine Frau am 29. April wegen des Verdachts auf Schlaganfall zur Hennigsdorfer Rettungsstelle der Oberhavel Kliniken gefahren worden war, wurde dort eine Tomografie (MRT) veranlasst. Anschließend wurde entschieden, die Patientin ins Berliner Virchow-Klinikum zu verlegen. "Nach einer Notoperation war meine Frau nicht mehr ansprechbar. Am 10. Mai ist sie im Virchow-Klinikum verstorben", fasst der Ehemann diese schweren Tage zusammen.

Als er am 2. Mai im Berliner Klinikum in einer großen Plastiktüte das Eigentum seiner Frau überreicht bekommt, stellt er schnell fest: "Der Ehering ist nicht dabei." Zwar waren in den Habseligkeiten zwei kleine, rote und nicht verschließbare Plastiktüten. Doch außer zwei Ohrsteckern war darin kein Schmuck zu finden. Neben dem goldenen Ehering fehlte ein weiterer Ring.

Auf der Suche nach dem Schmuckstück, so erzählt Neubert, habe er sich zuerst an die Rettungsstelle gewandt. Dort sei ihm eine Kassette mit Fundstücken gezeigt worden. Ein Blick in das Behältnis zeigte ihm: Der Ring war nicht dabei. Doch wenig später stieß er auf eine wichtige Spur: das Protokoll, das die Einlieferung seiner Frau ins Hennigsdorfer Krankenhaus belegt. In dem Papier sind in den Rubriken Wertsachen und Ringe jeweils ein Kreuz gesetzt worden, dazu der Vermerk "in roter Tüte". Zudem bestätigt ein der Redaktion namentlich bekannter Klinikmitarbeiter in dem Protokoll: "Transfer zum MRT, zuvor zwei Ringe in rote Tüte verbracht". In einem Gedächtnisprotokoll hält Neubert fest, was ihm der Klinikangestellte bei einem Anruf mitteilte: Er habe die rote Tüte verklebt und mit Namen versehen. Dieses Behältnis bleibe so lange in der Rettungsstelle, bis der Patient verlegt wird.

Trotz dieses Nachweises verliert sich für Rainer Neubert danach die Spur: "Ich kann nicht nachvollziehen, was im Virchow-Klinikum angekommen ist. Ich kenne kein Übergabeprotokoll aus Hennigsdorf." Am 5. Mai reicht er deshalb in den Oberhavel Kliniken eine Verlustanzeige ein. Als Anlage fügt er eine Kopie des Protokolls bei, das das Vorhandensein der beiden Ringe bestätigt.

Statt der Kliniken antwortet ein Mitarbeiter vom Kommunalen Schadenausgleich (KSA), dem Haftpflichtversicherer der Kliniken. Von den darin versprochenen Ermittlungen ist Neubert enttäuscht, als er am 1. Juli mitgeteilt bekommt: Den Kliniken könne keine Pflichtverletzung nachgewiesen werden. Die weiteren Sätze stehen konträr zu dem, was im Hennigsdorfer Protokoll festgehalten wurde: "Die Rettungsdienstmitarbeiter können sich nicht daran erinnern, beim Transport eine einzelne Prothesentüte, in der der Ehering oder weitere Gegenstände gelagert wurden, mittransportiert zu haben. Eine Dokumentation der Mitnahme von Patienteneigentum im Einsatzprotokoll ist nicht erfolgt, da dies auch nicht üblich ist."

Rainer Neubert reagiert empört: "Wozu ist solch eine Truppe überhaupt da? Sollen die das Krankenhaus schützen oder recherchieren?" Die Antwort empfindet er als "Schrieb vom grünen Tisch."

Dem Witwer geht es nicht um eine finanzielle Entschädigung. Schon im Verlustprotokoll vermerkte er in der Rubrik Schadenshöhe: "hoher ideeller Schaden". Dass er sich nun an die Zeitung wendet, hat damit zu tun, "dass ich mich hilflos fühle. Ich kann nichts mehr tun." Außerdem wolle er auf diesem Weg dafür sorgen, "dass so etwas nicht mehr passieren kann".

Auf eine Anfrage dieser Zeitung erläutert eine Sprecherin der Oberhavel Kliniken: "Persönliche Wertgegenstände verbleiben während des Transportes durch den Rettungsdienst am Patienten und werden nur, wenn es medizinisch erforderlich ist, abgenommen. Sie werden dann mit dem Patienten und dessen anderem Eigentum an das Personal der Zentralen Notaufnahme (ZNA) übergeben. In der ZNA werden in einem Protokoll die Wertsachen erfasst, die dem Patienten abgenommen wurden. Sie verbleiben in der Nähe des Patienten. Wenn dieser zu weiteren Untersuchungen gebracht wird, verbleiben sie im Behandlungszimmer."

Obwohl alle beteiligten Mitarbeiter nochmals befragt und die Abläufe vom 29. April rekapituliert worden seien, bleibt der Ring verschwunden. Dazu heißt es: "Da uns das Übernahmeprotokoll des Virchow-Klinikums nicht vorliegt, können wir diese Frage leider nicht beantworten."

Dr. Klaus Kocks, Sprecher des Kommunalen Schadenausgleichs lehnt die Beantwortung eines umfangreichen Fragenkatalogs ab. Allerdings kündigt er telefonisch an, erreicht haben zu können, dass eine nochmalige Prüfung des Falls veranlasst werde. Der KSA werde sich mit den Oberhavel Kliniken zeitnah in Verbindung setzen. "Ihr Leser wird dann von der KSA kontaktiert", heißt es abschließend. Darüber hinaus teilt er mit: "Zu weitergehender Kasuistik in einer Angelegenheit Dritter gibt es keine Veranlassung."

Was bisher ganz fehlt: Niemand hat gegenüber Rainer Neubert sein Bedauern über den Verlust des Andenkens an seine Frau ausgedrückt.