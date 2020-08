Beate Bias

Potsdam (MOZ) 30 Jahre Deutsche Einheit werden am 3. Oktober in Potsdam mit Musik aus drei Generationen gefeiert. Wie das Land am Mittwoch mitteilte, wird neben Roland Kaiser (68, "Dich zu Lieben") und der Rapperin Mia (45, "Paper Planes") auch Mark Forster (37, "Flash mich") erwartet. Gefeiert wird zwischen Lustgarten, dem Platz der Einheit und der Zeppelinstraße. "Das wird ein großartiges Fest werden", sagte Regierungssprecher Florian Engels am Mittwoch.

Zu dem Jubiläum bringt Brandenburg auch eine eigene Internetseite ins Netz. Die Website www.tag-der-deutschen-einheit.de soll am Freitag freigeschaltet werden, teilte die Staatskanzlei mit.