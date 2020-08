Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Das Nahversorgungszentrum in Werneuchen mit Edeka-Markt, dem Discounter Aldi und einer Apotheke wird erweitert. Allerdings soll es keine neuen Geschäfte geben, vielmehr wird der Gebäudekomplex im rückwärtigen Bereich vergrößert. Für die Kunden ändert sich trotzdem viel – durch die Vergrößerung der Verkaufsfläche wird die Attraktivität der beiden Lebensmittelmärkte erhöht. Damit erhalte man die Wettbewerbsfähigkeit und sichere langfristig den Standort in der Kommune, so die Eigentümer des Komplexes.

Da die geplante Erweiterung die festgesetzten Baugrenzen überschreitet und sich zudem auf ein benachbartes Flurstück erstreckt, ist eine Änderung und Ergänzung des seit dem 19. Dezember 2012 rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Nahversorgungszentrum Freienwalder Straße" erforderlich. Diese war bereits im Oktober 2017 durch die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen beschlossen worden. Ein entsprechender Vorentwurf lag im April 2018 vor, anschließend wurden 25 Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen laut Baugesetzbuch um eine Stellungnahme gebeten. 24 gingen schließlich ein. Danach erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer Auslegung des Vorentwurfs. Dort gab es keine Hinweise, Anregungen und Einwände.

Der Entwurf wurde anschließend überarbeitet. Dabei mussten die Planer vor allem die Ergebnisse eines Entwässerungskonzeptes berücksichtigen. Dieses war von der Unteren Wasserbehörde gefordert worden, da das Plangebiet im neuen Wasserschutzgebiet Werneuchen liegt.

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung hatte Boris Winker von der W.O.W. Kommunalberatung und Projektbegleitung GmbH Bernau den Entwurf zur Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes vorgestellt. Er verwies dabei vor allem auf das Problem des Mulden-Rigolen-Systems für die Niederschlagsentwässerung. Da eine Versickerung über Rigolen den Verboten des seit 2019 geltenden Wasserschutzgebietes entgegensteht, ist eine gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese wurde inzwischen erteilt.

Der Planer betonte darüber hinaus, dass die Parkplatzfläche nicht vergrößert wird. Die insgesamt 106 Stellplätze würden sich weiterhin beide Märkte teilen. Es gehe vielmehr darum, die Verkaufsräume großzügiger zu gestalten und nicht darum, mehr Kunden anzulocken, so Winker. Die vier Mitglieder des Ausschusses stimmten schließlich der Auslegung des Entwurfs zu. Auch in der Stadtverordnetenversammlung gab es dafür später eine Mehrheit. Dort war lediglich noch einmal die Parkplatz-Situation thematisiert worden.

Struktur nicht gefährdet

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werneuchen ist das Plangebiet als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung "Nahversorgungszentrum" und rückwärtig anschließender landwirtschaftlicher Nutzfläche dargestellt. Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird das Sondergebiet in östlicher Richtung erweitert, so dass es sich um etwa 6,50 Meter auf die Landwirtschaftsfläche ausdehnt. Die Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes werde dabei aber nicht berührt. Ein Änderungsverfahren sei daher nicht erforderlich, heißt es im Entwurf. Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg hatte zudem schon im Juni 2018 darauf hingewiesen, dass die vorliegende Planung mit den Zielsetzungen es Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion vereinbar wäre.

Im Entwurf sind auch die Auswirkungen der geplanten Verkaufsflächenerweiterungen untersucht worden. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Einzelhandelsstruktur nicht gefährdet ist. Durch die Erhöhung der Verkaufsfläche seien keine wesentlichen Umsatzverteilungen zu erwarten. Die "Neufläche" ist rund 430 Quadratmeter groß. Das entspricht neun Prozent der Lebensmittelverkaufsflächen in Werneuchen. Der projektierte Edeka-Markt wird mit seinen 1438 Quadratmetern Verkaufsfläche in seinem Einzugsgebiet einen Marktanteil von rund 24 Prozent erzielen. Der Aldi-Markt wird auf 1000 Quadratmeter erweitert, der Marktanteil liegt bei 21 Prozent.

Im vorliegenden Umweltbericht heißt es, dass eine kompensationspflichtige Neuversiegelung in Höhe von 784 Quadratmeter zulässig ist. Zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Gewässerentwicklungskonzepts Panke und Wuhle muss eine zweckgebundene Zahlung von 7840 Euro geleistet werden. Darüber hinaus seien fünf Bäume zu ersetzen.