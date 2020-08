Steffen Göttmann

Zollbrücke (MOZ) Der Spielbetrieb des Theaters am Rand endet keineswegs im Oktober, betonte Theater-Geschäftsführerin Almut Undisz. Sie hatte sich über eine Äußerung eines Mitarbeiters des Landkreises gewundert, wonach die Fahrbahndecke der K 6412 vom Abzweig Zäckericker Loose erst nach der letzten Vorstellung des Theaters im Oktober beginnen werde.

Die Straßenbauarbeiten werden unter Vollsperrung ausgeführt, es gebe keine halbseitige Sperrung, erklärte Rainer Schinkel, Beigeordneter des Landkreises, auf MOZ-Anfrage. Die Asphaltarbeiten werden so eingetaktet, dass die Decke nicht an einem Freitag oder Sonnabend eingebaut werde, fügte er hinzu. Besucher und Busse zu den Veranstaltungen an den Wochenenden können durch die Baustelle fahren. Der Einbau des Asphalts sei aber abhängig von der Witterung, so Schinkel.

Die offizielle Umleitungsstrecke führt im Einbahnstraßenverkehr über den Oderdeich, von der Kreisstraße K 6412 über den Abzweig Zäckericker Loose in Richtung Deich und vom Deich in Richtung Neulietzegöricke, so der Beigeordnete. Für diese Umleitung wird eine Allgemeinverfügung für den Zeitraum der Baumaßnahme erstellt.

Das Theater am Rand werde im Oktober donnerstags keine Vorstellung mehr haben, erklärte Almut Undisz. Gespielt werde dann an allen Wochenenden, Freitag bis Sonntag. Die reguläre Pause sei erst im Winter.