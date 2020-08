BRAWO

Brandenburg an der Havel Bei der Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe hat sich eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen und Angsterkrankungen unter 40 Jahren gegründet. Betroffene können hier in einem geschützten Rahmen über ihr Erleben sprechen, sich über ihren Umgang mit der Krankheit austauschen und finden Verständnis und Ermutigung. Das erste Treffen findet am Dienstag, 11. August, um 18 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessenten melden sich unter 03381/20 99 334 oder per Mail fwz-brandenburg@caritas-brandenburg.de an.