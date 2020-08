Die Schuldfrage in Zeiten des Umbruchs: Pegida-Demonstration in Villingen-Schwenningen © Foto: Daniel Naupold

Merle Hilbk

Berlin (MOZ) Es hat heftige Reaktionen ausgelöst, dieses unscheinbare, 140-seitige Büchlein. Vor allem gegen den Autor Birk Meinhardt, Jahrgang 1959, langjähriger Reporter der "Süddeutschen Zeitung", wurde in den sozialen Medien gewettert. Denn Meinhardt hat etwas getan, was Journalisten normalerweise nicht tun: seinem eigenen Blatt öffentlich vorhalten, es habe Texte nicht gedruckt – weil die etwas kritisierten, was wohl nicht kritisiert werden sollte. Einer Zeitung, die den Ruf genießt, ein Hort des kritischen, liberalen Journalismus zu sein, so etwas vorzuwerfen:Reiht Meinhardt sich damit nicht ein in die "Lügenpresse"- Rufer, wie sie zuletzt auch bei der "Querdenken 711"-Demo erklangen? Spielt er nicht AfD und Pegida in die Hände?

Nur eine Nabelschau?

Das glauben zumindest die Kommentatoren in den Foren der wenigen Medien, die es wagten, eine Rezension von "Wie ich meine Zeitung verlor" ins Netz zu stellen. Meinhardt habe sich wohl aus Frust, dass seine Texte nicht mehr so gefragt seien, in das Gefühl hineingesteigert, sie würden zensiert, vermuteten die einen. Jemandem, der vor Nazi-Beschuldigungen warnt, müssen wohl selbst braune Gedanken durchs Großhirn rinnen, die anderen.

Viel war über den Autor zu lesen – aber wenig darüber, was er geschrieben hat.Man kann, wenn man nur die ersten Seiten von Meinhardts "Ich"-Text liest, ihn für eine dieser Nabelschauen halten, die dem Journalismus in den letzten Jahren nicht gut getan haben. Doch Meinhardt benutzt das "Ich" nur, um seine Erzählperspektive klarzumachen: Hier schreibt jemand über persönliche Beobachtungen und Gedanken und geriert sich eben nicht als – scheinbar – neutrale Stimme. Es ist nicht die Wahrheit, es ist eine Wahrheit.

Denn das ist es, worum es dem Autor geht: journalistische Redlichkeit. Eine Redlichkeit, die er bedroht sieht; nicht im Sinne einer großen Manipulation oder Verschwörungstheorie, sondern durch einen – durch das ängstliche Starren auf Bedrohungen des Systems – sich verengenden Blickwinkel, bei dem unbemerkt auch der alte journalistische Grundsatz außer Acht gerate.

Der lautet: Zweifel nach allen Seiten zu hegen – und sich mit allen Positionen auseinanderzusetzen. Meinhardt schildert, wie er als junger DDR-Journalist ein Job-angebot von der "Süddeutschen Zeitung" bekommt. Als einziger Ostdeutscher fühlt er sich unsicher, die Kollegen erscheinen ihm freier und selbstbewusster. Aber er wird ge- und befördert, reist um die Welt, hat das Gefühl, schreiben zu können, was er denkt – bis er eines Tages einen Text über die Deutsche Bank verfasst, aus dem er für ihn wesentliche Passagen streichen soll. Das wiederholt sich. Er habe einen anderen Blick gehabt, schreibt Meinhardt: Sein Chef habe Versäumnisse gesehen, er habe an der Moral des Bankensystems an sich gezweifelt. Er weist auf seine Ost-Erfahrungen hin. Das scheint an dem Chef abzuprallen. Meinhardt kündigt.

So weit die Geschichte – die alles andere als eine narzistische Selbstbespiegelung ist. Meinhardt macht sich weder mit seinen Beobachtungen noch mit bestimmten Positionen gemein. Er beschreibt, was er sieht und fühlt, nicht ohne Selbstironie – und schaut das Erlebte dann mit fremden Augen an: "Ich kritisiere das Ausblenden von Wirklichkeit und fühle mich genötigt, gleich ein gutes Wort über mich hinterherzuschieben und damit ein böses abzuwehren; nein, ich bin kein Rassist, liebe Pistolieros, die ihr das böse Wort wild durch die Gegen feuert."

Er sieht, wie schnell man als Schreiber aus allen Netzen fallen kann. Und er hat erlebt, was diese Angst, draußen zu stehen, mit dem Denken anstellen kann: Bestimmte Gedanken lassen sich einfach nicht mehr denken. Das wiederum befördert einen Positionierungszwang, eine Ausgrenzung von vermeintlichen Gegnern, wie sie der Stalinismus vorexerziert hat.

"Wie ich meine Zeitung verlor" liest sich locker und ist doch desillusionierend. Aber vielleicht ist eine solche Desillusionierung nötig, um sich einzugestehen, dass wir uns am Ende von etwas befinden. Und von dem Neuen noch keine Vorstellung haben – aber sehr viele Zukunftsängste.

Birk Meinhardt: "Wie ich meine Zeitung verlor", Das Neue Berlin, 140 S., 15 Euro