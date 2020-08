Boris Kruse

Potsdam Mit dem Beginn der Corona-Pandemie und der Kontaktsperre bekam ein altes Thema plötzlich neuen Auftrieb: Stadt oder Land? Nicht, dass es je wirklich verschwunden gewesen wäre. Mietenboom und Gentrifizierungsprozesse auf der einen Seite, Häuserleerstand und Angst vor Verödung auf der anderen Seite waren auch zuvor heiß diskutierte Themen. Doch mit dem Lockdown drängte sich vielen Stadtbewohnern eine Frage geradezu auf: Was bringt es denn überhaupt noch, in den vormals so begehrten Metropolen auszuharren, wenn nicht nur die Mieten hoch und die Wohnungen klein sind, sondern noch dazu die kulturelle Vielfalt auf einen Schlag sich in Nichts auflöst?

Das Festival "Lit:Potsdam" hat sich dieser Frage angenommen und mit Anke Stelling, Jan Brandt und Lea Streisand drei Literaten eingeladen, die nicht nur in ihren aktuellen Büchern jede Menge zu erzählen haben zum Thema "Stadt und Land". So lautete der Titel des Eröffnungsabends von "Lit:Potsdam", das nach dem Lockdown mit zwei Monaten Verspätung am Dienstagabend endlich doch noch beginnen konnte. Natürlich unter Einhaltung der inzwischen üblichen Hygienestandards – Abstände zwischen den Sitzplätzen, reduziertes Ticketkontingent, das Ganze draußen im Garten der Villa Quandt auf dem Potsdamer Pfingstberg. Aber besonders war das Setting bei "Lit:Potsdam" ja schon immer; hat sich das Festival doch in den vergangenen Jahren einen Namen nicht nur mit erlesenen Lesenden gemacht, sondern auch mit Orten wie Schiffen, Parks und Villen.

Insofern passt das verschwenderische Ambiente der Villa Quandt, erbaut um 1800 und heute Heimstätte des Fontane-Archivs, mit seiner innenstadtnahen, gleichwohl grünen Lage wunderbar zum Thema des Abends. Und die Gedanken der drei Gäste verdeutlichen, dass wieder einiges in Bewegung geraten ist im Gegensatzpaar "Stadt und Land". Die Karten werden neu gemischt in Zeiten der Digitalisierung und der Horrormieten, aber auch der existenziellen Bedrohung des Kulturbetriebes.

Lea Streisand, geboren 1979 im Berliner Osten und aufgewachsen ebenda, hat ihren gefeierten Roman "Hufeland, Ecke Bötzow" mitgebracht. Anke Stelling, Jahrgang 1971 und aus Ulm, liest aus "Schäfchen im Trockenen" von 2018, für das sie 2019 den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Darin nimmt sie die Lebenslügen und Eitelkeiten vermeintlich linksliberaler Bildungsbürger aufs Korn. Und Jan Brandt hat seinen autobiografischen Buch-Doppeldecker "Ein Haus auf dem Land / Eine Wohnung in der Stadt" von 2019 im Gepäck. Doch bevor sie alle zum Lesen kommen, entspinnt sich unter der Moderation der rbb-Fernsehjournalistin Petra Gute schon ein Gespräch über verzweifelte Wohnungssuchen und innerstädtische Verdrängungsprozesse, über jugendliche Landflucht und vermeintliche Quarantäne-Idyllen in der Uckermark.

Wie also verbringen Literaten eine außergewöhnliche Zeit wie die der wochenlangen Kontaktsperre, und wie ist ihr Blick auf die sich verändernden Städte? Auf jeden Fall lässt sich subsumieren, dass die drei Gäste das romantische Klischee vom ortsungebundenen Schriftsteller, der praktisch überall arbeiten könne, so dann doch nicht stehen lassen wollen. Die Fülle des Berliner Kulturbetriebes habe zuletzt gefehlt, wie etwa Anke Stelling sagt.

Corona sei auch eine Krise der Imagination, so Jan Brandt, weil die reale Bedrohung so schwer zu fassen und erst mit den Fernsehbildern aus Italien ins Bewusstsein eingesickert sei. Und weil seither die Sorge um die Gesundheit immer mitschwinge. In seinem Buch pendelt Brandt zwischen verzweifelter Wohnungssuche in Berlin und einer Rückbesinnung auf seine ostfriesische Heimat. Aber auch dort ist längst nicht nur eitel Landidyll, soll doch das Haus seiner Vorfahren – ein regionaltypisches Bauernhaus – einem Altersheim weichen.

Lea Streisands Blick auf das Ostberlin der 80er-Jahre ist geprägt von verklärender Milde, aber auch von verblüfftem Schulterzucken. Denn wie unterscheiden sich doch die Sorgen damaliger und heutiger Stadtbewohner: Unbezahlbare Mieten seien zwar kein Thema gewesen in der DDR, dafür aber sei der Wohnraum an sich knapp und geeignete Wohnungen nur über Beziehungen zu bekommen.

Bei "Lit:Potsdam" lesen und diskutieren bis Sonntag noch unter anderem Kübra Gümüsay und Peter Sloterdijk sowie Matthias Brandt und Christian Petzold (Donnerstag), aber auch André Heller (Freitag).

"Lit:Potsdam" bis Sonntag (9.8.), Garten der Villa Quandt und andere Orte in Potsdam, www.litpotsdam.de