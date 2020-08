MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Nachdem das Land die Straßenbaubeitragssatzung gekippt hat, arbeitet die Stadt Bad Freienwalde noch an einer Erschließungssatzung. Werden beispielsweise neue Baugebiete erschlossen, sollen Bauherren anteilig an den Kosten für den Straßenbau beteiligt werden.

Erklärtes Ziel der Landtagsfraktion BVB /Freie Wähler sei, die Bürger bei Erschließungsmaßnahmen zu entlasten, erklärt Fraktionschef Peter Vida. Daher mache die Informationstour der Landtagsfraktion nun auch in Strausberg Halt.

Nach der erfolgreichen Volksinitiative und der daraus resultierenden Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 2019 setzt sich BVB/Freie Wähler dafür ein, dass auch bei der Erschließung soziale Gerechtigkeit für die Bürger geschaffen werde.

Daher lädt die Landtagsfraktion alle Interessierten zur Informationsveranstaltung "Erschließung bezahlen? Straßen sind für alle da!" am 14. August um 19 Uhr ins Restaurant und Tagungszentrum Am Fischerkietz, Fischerkietz 6, in Strausberg ein. Bei der Veranstaltung werden die Anlieger informiert, wie sie sich gegen ungerechtfertigte Beiträge zur Wehr setzen können und welche parlamentarischen Maßnahmen die Fraktion unter dem Vorsitz unternimmt. Bei der Veranstaltung gelte ein Hygienekonzept, auf das geachtet wird.