Matthias Haack

Neuruppin Wenn Schiedsrichter Michael Path am morgigen Freitag zum letzten Mal in die Pfeife blasen wird, dann ist dies auch das Ende einer verflixten Saison. Seit fünf Monaten prägt Covid-19 auch die Ruppiner Sportszene. Wurde der Kampf um Punkte im Frühjahr auf allen Ebenen eingestellt, so hält der Fußballkreis an seinem Pokalwettbewerb als einer von sechs FK im Land Brandenburg fest (acht Fußballkreise gibt es). Er setzte zwei Halbfinalspiele sowie das Endspiel vor dem Start in die neue Serie an. Dass sich morgen zwei Teams gegenüberstehen, die das Endspiel auch als Abschied für ihre Liga begreifen, ist ein angenehmer Nebeneffekt: Eintracht steigt in die Landesliga auf, der MSV Neuruppin II in die Landesklasse. Es ist demnach das Duell zweier Teams, die ihr primäres Saisonziel erreicht haben und den Pokal als sekundär betrachten könnten. Wären da nicht der Derbycharakter und eine Reihe von kniffligen Hürden.

Der MSV schlüpft in eine Doppelrolle: Gastgeber mit seiner Elf und Ausrichter im Auftrag des Fußballkreises mit seinem Verein. Von klassischem Heimvorteil kann dennoch nicht gesprochen werden. Immerhin dürfte die Fangruppe "Südkurve" der Eintracht zahlenmäßig, visuell und akustisch mehr als auffallen.

Eintritt

Wer ins Stadion will, muss mit drei Euro rechnen. Es wird keine weitere Ermäßigung geben, denn diese Summe sei bereits sehr gering, bemerkt Ingo Lamprecht, Hauptgeschäftsführer MSV. "Der Aufwand in diesem Jahr ist durch die Eindämmungsverordnung weitaus höher als üblich. Und wir wollen Warteschlangen vor der Kasse vermeiden, daher der Einheitspreis." Der Zugang erfolgt diesmal nur am neuen Kunstrasenplatz. Im dortigen Holzhaus sind zwei Kassen besetzt.

Zuschauerzahl

Der Märkische Sportverein geht von 600 Fans aus und ergänzt diese Zahl um ein X. Zwar fasst das Stadionrund 5000, allerdings werden derzeit nur bis zu 1000 zu Großveranstaltungen zugelassen. Sollte die Marke von 900 fallen, dann "kappen wir notgedrungen", legt sich Lamprecht fest.

Anreise

Auch wegen begrenzter Parkmöglichkeiten sollte nicht auf den letzten Drücker angereist werden. Es wird geraten, die Fläche am naheliegenden Oberstufenzentrum an der Alt Ruppiner Allee zu nutzen oder auf die Stadtlinie zu setzen oder mit dem Fahrrad zu kommen. Eine halbe oder gar dreiviertel Stunde vor Anpfiff, so lautet der Tipp.

Sitzplätze

Zwar besteht auf der Haupttribüne die Möglichkeit, überdacht zu sitzen. Nur ist die Kapazität erheblich eingeschränkt. Jede zweite Reihe ist gesperrt. Auch auf dem beliebten Wall soll der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt werden. Dass die Alt Ruppiner Fraktion ihren gewohnten Bereich rechts vom Sozialtrakt einnehmen kann, das hängt von der Anzahl ab. Angedacht ist jedoch, dass ihnen die komplette Gegentribüne "gehören wird".

Sanitär

Auch in und an den Toiletten-Anlagen ist zwingend an den Abstand zu denken. Zur Verfügung stehen die üblichen Räume am Giebel des Sozialtraktes. Hinzu kommen jene im Gelben Haus. Außerdem werden Dixis angemietet.

Sicherheitsdienst

Der Innenraum ist für Zuschauer tabu. Ein Team von 15 Ordnern wird auch dafür sorgen. Hinzu kommen vermutlich mindestens drei, die speziell den/die Gästefans im Auge haben.

Pyrotechnik

Es besteht striktes Verbot, pyrotechnische Artikel mit ins Stadion zu bringen. Sollte es dennoch zu Verstößen kommen und gezündet werden, reagiert das Schiriteam sofort. Es droht sogar der Spielabbruch. Lamprecht: "Jeder sollte sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein, es kommen auch Kinder. Alles, was Gefahr bedeutet, wird rigoros unterbunden."

Gastronomie

Sowohl an der Haupttribüne als auch hinter der gegenüberliegenden Seite steht ein Getränkewagen. Dort werden sowohl Gegrilltes verkauft als auch alkoholfreie Getränke und Bier ausgeschänkt.

Rahmenprogramm

Auf Auszeichnungen vor dem Anpfiff wird verzichtet. Ob der FK und der MSV auf das Ritual zurückgreift, mit Auflaufkindern zu arbeiten, entscheidet sich noch. Möglich ist, dass Kind und Kicker mit einem Band verbunden sind und so auf das beliebte Szenario nicht verzichtet wird.