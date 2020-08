Das grüne Ampelmännchen gibt den Weg frei: Schlaubetals Bürgermeisterin Monika Senzel überquert am Mittwoch als eine der ersten Bürger die B 246 an der neuen Fußgängerampel. © Foto: Gerrit Freitag/MOZ

Frank Groneberg

Fünfeichen (MOZ) Hier muss wirklich ganz, ganz schnell gehandelt werden, auf jeden Fall noch vor dem Jahreswechsel", hatte Monika Senzel, Bürgermeisterin der Gemeinde Schlaubetal, Mitte November vergangenen Jahres gegenüber dieser Zeitung erklärt. Und damit öffentlichkeitswirksam auf die Gefahren, die Grundschülern in Fünfeichen auf deren täglichem Schulweg drohten, aufmerksam gemacht. Gefahren, die drohten, weil ein alter Schleichweg über Grünland nach einem Grundstücksverkauf nicht mehr nutzbar war und zahlreiche Mädchen und Jungen seit dem Sommer mehrfach die viel befahrene und in einem langen Kurvenbereich schlecht einsehbare Bundesstraße B 246 überqueren mussten.

Eine temporäre Fußgängerampel solle installiert werden, hatte die Gemeindevertretung angeregt und sich mit ihrem Anliegen an den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg und an das Straßenverkehrsamt gewandt. Temporär deshalb, weil die Bundesstraße B 246 in der Ortslage Fünfeichen in den nächsten Jahren saniert werden soll und im Zuge des Ausbaus an mehreren Stellen Fußgänger­inseln als Querungshilfe errichtet werden sollen. Voraussichtlich in drei Jahren soll es soweit sein, vielleicht auch später. Und bis es die Inseln auf der Fahrbahn gibt, solle die Fußgängerampel den Schulweg für die Grundschüler sicherer machen.

Bis zum Jahreswechsel 2019/2020 klappte es mit der Ampel natürlich nicht. So schnell mahlen die Mühlen in den Behörden nämlich nicht. Anträge mussten bearbeitet, diverse Stellungnahmen erstellt und ausgewertet werden. Das dauert seine Zeit. Und die Tatsache, dass es hier um die Sicherheit von fast 60 jüngsten Schülern, die südlich der Bundesstraße wohnen, ging, konnte das Verfahren offensichtlich ebenfalls nicht beschleunigen.

Im Sommer 2019 war der alte Schleichweg gesperrt und die Sicherung des Schulweges akut geworden. Im Sommer 2019 hatte die Gemeinde Schlaubetal die Errichtung einer temporären Ampel beantragt. Und bis zur Realisierung hat es letztlich ein Jahr gedauert. Seit Montag haben Mitarbeiter der Spie GmbH aus Berlin die Ampelanlage aufgebaut und getestet, am Mittwoch um 14 Uhr nahm die Ampel – an der Fußgänger per Taster Grün anfordern können – ihren Betrieb auf.

"Ich bin sehr froh, dass die Ampel nun endlich steht", sagt Monika Senzel. "Und ich habe so gebettelt, dass sie noch vor dem Ende der Sommerferien aufgebaut wird und in Betrieb geht." Denn beinahe hätte es noch ein paar Wochen gedauert bis zur Aufstellung – trotz der Zusage im Mai, die Ampel spätestens zwei Wochen vor dem Ferienende zu installieren. Damit für Kinder und Eltern genug Zeit bleibt, gemeinsam den Schulweg zu üben.

Bürger geben Unterstützung

Dass die Ampel nun steht, ist auch einigen Fünfeichener Bürgern zu verdanken. Ein privater Grundstückseigentümer genehmigte sofort das Aufstellen eines der beiden Ampelmasten auf seinem Grundstück. Die Physiotherapie Schulz stellt ganz unbürokratisch vorübergehend den Stromanschluss zur Verfügung – die verantwortlichen Behörden haben es nämlich bisher nicht geschafft, eine Lösung für die Stromversorgung der Ampel zu finden.

Vor allem aber hatte Bürgermeisterin Monika Senzel nicht lockergelassen im Kampf für die Fußgängerampel und manche Steine aus dem Weg geräumt – auch wenn sie davon in der Zeitung nichts lesen möchte. "Ich danke allen, die uns hier unterstützt haben", sagt sie stattdessen.

In den nächsten Monaten sollen dann auch noch die Bordsteine abgesenkt werden. Provisorisch wurden Schrägen aus Asphalt am Bordstein aufgeschüttet.