MOZ

Prenzlau (MOZ) Wie in jedem Jahr sind an der Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich, die an der Kreisvolkshochschule in Prenzlau angesiedelt ist, neue Kurse ab dem Herbst geplant. Darüber informiert die Kreisverwaltung. So kann man hier beispielsweise den Facharbeiterbrief Landwirt erwerben, den Meisterbrief sowie die Ausbildereignung in landwirtschaftlichen Berufen.

Für diese drei geplanten Kurse sind jetzt aktuell Informationsveranstaltungen vorgesehen, bei denen sich Interessenten über die Kursorganisation, die Voraussetzungen und Anforderungen sowie den Verlauf des Kurses und der Prüfungen beraten lassen können.

Dazu werden am 26. August die Mitarbeiter der Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich (RBA) in den Räumen der Kreisvolkshochschule in der Brüssower Allee 48 in Prenzlau folgende Veranstaltungen durchführen: 16 Uhr: Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung, 17 Uhr: Vorbereitung auf die Meisterprüfung "Landwirtschaftsmeister", 18 Uhr: Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung "Landwirt". Interessenten zu allen Veranstaltungen sind willkommen.

Motorsägenschein

Außerdem kann man sich ab sofort auch für die weiteren Kurse im Agrar- und Forstbereich anmelden. So zum Beispiel für die Klassiker wie der kleine und der große Motorsägenschein oder Kurse zum Erwerb des Pflanzenschutzscheines und die entsprechende Weiterbildung, aber auch Angebote zum Beispiel für Auszubildende in der Landwirtschaft.

Hervorgegangen ist das Engagement der Kreisvolkshochschule im Landwirtschaftsbereich schon vor vielen Jahren durch die starken Nachfragen nach Ausbildungsmöglichkeiten im Agrarsektor.

Informationen erteilt die Leiterin der Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich, Kerstin Hansche, telefonisch unter 03984 2551 oder per E-Mail kerstin.hansche@kvhs-uckermark.de. Außerdem können alle Kursinformationen auch im Internet unter www.kvhs-uckermark.de abgerufen werden.