Nancy Waldmann

Zielona Góra (MOZ) In der Altstadt von Zielona Góra. Ein Büro unterm Dach. Es riecht nach Kaffee und Arbeit. Ilona Motyka hat Ringe unter den Augen und ein Kreuzchen um den Hals hängen. Sie beendet gerade ihren Telefondienst, spricht schnell und klar. Hin und wieder seufzt sie. In ihrem Rücken eine Poster-Persiflage: Marie Curie-Skłodowska, aus deren Mund eine Sprechblase ploppt "Auch Männer können Wissenschaft betreiben".

Den Raum mietet der Verein "Baba", eine Anlaufstelle für Frauen, die zuhause misshandelt werden – physisch oder psychisch. Die sich trennen wollen, aber keinen Zugriff auf Wohnung und Konto haben. Frauen, die mit leeren Händen dastehen. Viele melden das nicht der Polizei, weil ihr soziales Umfeld zusammenbrechen würde. Wer in kleinen Dörfern lebt, kann nirgendwohin, wenn der alkoholisierte Partner ausrastet. "Häusliche Gewalt ist aber nicht allein Problem der Provinz", sagt Ilona Motyka. Nur wüssten betroffene Frauen auf dem Dorf oft nicht, wie sie anfangen sollen, sich zu schützen, wo nur Cousins, Pfarrer und Nachbarn sie umgeben. Wo Scheidungen geächtet würden, aber Gewalt nicht. Ilona Motyka sagt dann: "Ich verstehe dich." Das erste Gespräch dauert oft lange. "Es geht darum, das Problem zu erfassen: Wir sagen nicht, was zu tun ist, wir zeigen Handlungsoptionen auf." Dann vermittelt Motyka Psychologinnen, Juristinnen und Coaches – alle arbeiten ehrenamtlich für "Baba", derzeit etwa 20.

Frauen sind in den letzten 20 Jahren zwar wirtschaftlich unabhängiger geworden, aber die Einstellung der Gesellschaft zu Gewalt habe sich wenig geändert, meint Motyka: "Das Wichtigste ist, Gewalt von allen Seiten zu ächten. Aber der Staat negiert das Problem und erhebt die katholische Familie zum Maß aller Dinge."

Im Unterschied zu staatlichen Anlaufstellen können Frauen bei "Baba" anonym bleiben, müssen keine Nachweise über Einkommen und Kinder vorlegen. Sie werden ernst genommen. Das hat sich herumgesprochen, aus ganz Polen wenden sich Frauen an "Baba". Rund tausend werden im Jahr beraten.

Im Jahr 2000 hatte sich unter diesem Namen (auf deutsch "Weib"), zunächst ein feministischer Diskussionszirkel gegründet, schnell suchten Frauen mit handfesten Problemen bei der Gruppe Hilfe.

Motyka, die zu DDR-Zeiten in Dresden studiert hat, kam vor 19 Jahren zunächst als Dolmetscherin dazu, um mit Organisationen wie der Lila Villa in Cottbus zu vernetzen. "Baba" professionalisierte sich als Frauenberatungsstelle, mischt sich aber auch familien- und geschlechterpolitisch ein. Gründerin Anita Kucharska-Dziedzic ist heute Sejm-Abgeordnete für die linke Opposition. "Viel haben wir davon nicht", sagt Motyka jedoch.

Geld bekommt "Baba" nur in kleinem Umfang von der Stadt, manchmal von Stiftungen. Nicht aber vom PiS-regierten Staat. Gleich nach den Wahlen 2015 endete die Förderung des von Zbigniew Ziobro geführten Justizministeriums, die "Baba" über fünf Jahre erhalten hatte. Damals konnte der Verein Frauen in Not Mietzuschuss gewähren und Lebensmittelbons. Jetzt werden die, die dringend Schutz brauchen, ins kommunale Frauenhaus geschickt, in Mehrbettzimmer.

Symbolischer Schritt, aber fatal

Polens Gesetz gegen Gewalt in der Familie gilt als solide, auch Motyka schätzt es – obgleich es mehr auf dem Papier existiere und in der Praxis nicht so gut funktioniere. Kürzlich hat die Regierung sogar eine Norm verabschiedet, die die kurzfristige Isolierung des Täters ermöglicht, um Opfer zu schützen. Insgesamt geht die polnische Gesetzgebung weiter als die Istanbul-Konvention des Europarats zur Bekämpfung und Verhütung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die will Justizminister Ziobro jedoch paradoxerweise aufkündigen.

Dem antiliberalen Politiker steckt zuviel Gender drin, obgleich der Begriff im Vertrag nicht vorkommt. Und man stößt sich am Satz "Gewalt darf nicht durch Religion gerechtfertigt werden". Ilona Motyka und ihre Mitstreiterinnen sehen darin ein fatales Signal. "Das Abkommen verankert Gewaltschutz schließlich auf höherer Ebene." Gegen die Aufkündigung demonstrierten sie Ende Juli in Zielona Góra.