Das Fenster wird in seiner alten Form wieder hergestellt. © Foto: Volkmar Ernst

Ortsvorsteherin Hilde Peltzer-Blase an der Baustelle des Spritzenhauses in Glambeck. © Foto: Volkmar Ernst

Volkmar Ernst

Glambeck (MOZ) Aufgrund seiner markanten Bauform und der zentralen Lage neben der Kirche im Ort soll das kleine Gebäude als Zeugnis der brandenburgischen Zeitgeschichte erhalten bleiben.

Sankt Martin ist zwar nicht der Schutzheilige der Feuerleute. Doch wenn die Corona-Pandemie es nicht verhindert, dann würden die Mitglieder des Glambecker Ortsbeirates und der Kirchengemeinde die Stankt-Martins-Feier nutzen wollen, um den Abschluss der Sanierung und teilweisen Restaurierung des Spritzenhauses neben der Kirche zu feiern. Das jedenfalls ist der Plan von Ortsvorsteherin Hilde-Peltzer Blase, die sich über das Baugeschehen freut. Da sie gleich nebenan wohnt, verfolgt sie natürlich, was am Spritzenhaus passiert.

Das Dach ist bereits wieder drauf. Alexander Dahte und seine Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen den Dachstuhl erneuert. Die alten Biberschwänze wurden abgenommen. "Leider fielen viele Dachziegel beim Abnehmen gleich auseinander, sodass wir sie nicht mehr verwenden konnten", berichtet Hilde Peltzer-Blase. Dass auf dem Spritzenhaus dennoch wieder Biberschwänze liegen, freut sie umso mehr. "Das sind Spenden von Einwohnern. Die Ziegel lagen als Schutz auf einer Scheune und wurden später eingelagert und damit gerettet", erzählt sie dankbar. Sie schützen nun das Spritzenhaus vor Regen und Schnee, vor allem aber bleibt so das typische Aussehen des Gebäudes erhalten.

Das ist auch der Grund, weshalb es in die Denkmalschutzliste aufgenommen wurde. "Aus städtebaulicher Sicht sei das Gebäude trotz seiner geringen Größe aber eben aufgrund seiner zentralen Lage und seiner markanten Bauform ein wichtiger Blickfang im Ortskern und damit prägend für das Ortsbild", heißt es in der Begründung zur Eintragung als Denkmal.

Errichtet wurde das Spritzenhaus etwa Mitte des 19. Jahrhunderts unmittelbar neben der Kirche. Mit seiner schlichten Massivbauweise und der zentralen Lage war es ein wichtiges Funktionsgebäude einer Landgemeinde, wie sie zu jener Zeit in vielen Orten in Brandenburg entstanden. Dazu gehörten unter anderem Spritzen-, Waage-, Back-, Milch- und Nachtwächterhaus. Sie waren anschauliche Zeugnisse des Zusammenlebens der Dorfgemeinschaften in jener Zeit.

Das Spritzenhaus besaß besondere Bedeutung für den Ort, weil hier an zentraler Stelle die für die Brandbekämpfung notwendigen Gerätschaften wie Feuerspritze, Eimer, Leiter und Schläuche untergebracht waren. Die für die Brandbekämpfung notwendigen Geräte und Materialien stehen heute allerdings im neuen Feuerwehrdepot.

Depot für das Dorf

Insofern hat das Spritzenhaus als solches zwar ausgedient, leer stehen wird es nach der Sanierung jedoch nicht, wie die Ortsvorsteherin berichtet. "Eigentlich wollten wir das Haus nach der Instandsetzung ja als Grillhütte für unsere Feste nutzen. Das geht nicht und wäre sehr teuer, weil dann eine Umnutzung beantragt werden müsste. Also werden wir das Gebäude weiter als Lagerhaus nutzen, nur eben nicht für die Feuerwehr, sondern für die Gemeinde. Bislang lagern wir unsere Tische und Bänke sowie Tische für Feiern im Feuerwehrgerätehaus oder in der Sakristei der Kirche. Sie können nun hier untergebracht werden. Dann müssen sie auch nicht mehr auseinandergenommen werden, sondern können aufgebaut bleiben." Ein anderer Vorteil ist, dass die Ortsbeiratssitzungen dann künftig auch im Feuerwehrdepot stattfinden können.

Doch bis dahin sind noch einige Arbeiten zu erledigen. Das Dach ist zwar wieder drauf, doch die beiden Giebel fehlen noch. Sie wurden abgetragen, weil sie windschief waren und einzustürzen drohten. Auch das Mauerwerk muss befestigt und ausgebessert werden. Die Ziegel dafür liegen schon bereit: rote Backsteine. Auch hier haben wieder viele Glambecker sowohl mit Geld- als auch Materialspenden geholfen.

Das hölzerne Tor fehlt, es ist jedoch nicht verschwunden, sondern wird im Unternehmen von Alexander Dahte in Grieben gerade aufgearbeitet.

Rund 200 000 Euro kostet die Sanierung des Spritzenhauses. 6 000 Euro kommen vom Landkreis, 5 000 Euro jeweils vom Löwenberger Land und dem Kirchenkreis, weitere 2 000 Euro von der Kirchengemeinde Vielitzsee/Glambeck sowie 2 000 Euro als Spenden aus dem Ort.