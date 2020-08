Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Es ist gar nicht so leicht, ein Elektroauto an der öffentlichen Zapfsäule am Zehdenicker Bahnhof aufzuladen. Diese Erfahrung musste die Landtagsabgeordnete für die Grünen, Carla Kniestedt, am Mittwoch machen.

Im Rahmen ihrer Sommertour, die sie mit einem geliehenen Elektro-Smart der Stadtwerke Prenzlau absolviert, war die ehemalige TV-Moderatorin an der Ladesäule gestrandet. Immerhin war das Ladekabel ihres Autos kompatibel mit der Ladesäule. Nur Strom wollte eben keiner fließen.

Vielleicht klappt es ja mit der Smartphone-App? Nein, funktioniert nicht. Gut, dass die Abgeordnete mit dem Chef der Stadtwerke Zehdenick, Uwe Mietrasch, und Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) zu einem Standrundgang am Bahnhof verabredet war. Kronenberg zog die Lösung aus seinem Jacket: eine Ladekarte. Die hielt Kniestedts Praktikant Jonas Rikken an die Ladesäule. Doch es passierte nichts. "Er kommt schon an seine Grenzen", witzelte der Stadtwerke-Chef über den hilflosen jungen Mann. Er sollte mal auf das Display schauen, dort werden die einzelnen Schritte angezeigt, gab Mietrasch eine Anleitung. Und siehe da: es funktionierte.

Das Thema "Elektromobilität" trieb Kniestedt auch beim anschließenden Besuch der Stadtwerke Zehdenick um. Wie schafft man es, eine beinahe lückenlose Ladeinfrastruktur aufzubauen, ohne überall Ladesäulen aufzustellen? Sie habe da eine Idee. Da alle Hotels und Gaststätte über Starkstromanschlüsse verfügen, müsse es doch möglich sein, diese zum Laden von E-Autos öffentlich zugänglich zu machen. Ganz so einfach sei es nicht, aber durchaus eine Option, um schnell eine flächendeckende Infrastruktur aufzubauen, bestätigte der Stadtwerkechef. Die Anschlüsse müssten mit Adapter ausgestattet werden, die Kosten mit je 1 500 Euro noch überschaubar. Am liebsten wäre es Kniestedt, wenn es eine kreisübergreifende Lösung geben würde, die vom Land Brandenburg finanziell unterstützt wird. Die Idee ließ die Abgeordnete von ihren Mitarbeitern notieren. Vielleicht, so ihre Hoffnung, wird diese tatsächlich in die Tat umgesetzt.