BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel hat Verstärkung bekommen. Mit einer feierlichen Vertragsübergabe hat in dieser Woche für 13 Auszubildende und Studierende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r (Fachrichtung Kommunalverwaltung), Vermessungstechniker/in, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste sowie im Dualen Studiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg" (Bachelor of Laws) ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Zudem wurden am Freitag, 7. August, drei Brandmeisteranwärter ernannt. Sie absolvieren nun eine Ausbildung in der Berufsfeuerwehr Brandenburg.

Während der anschließenden Einführungstage haben sich die Auszubilden und Studierenden gegenseitig als auch die Stadt und ihre Historie genauer kennengelernt. Außerdem mussten achitektonische Aufgaben im Team gemeistert werden.

Darüber hinaus erhielten die Akteure erste Einblicke in die Organisation der Stadtverwaltung, erprobten sich im Rahmen einer ADV- und Brandschutzschulung und trainierten ihre Sozialkompetenz.